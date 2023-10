Evforija na vsakem koraku, posebna napoved z videom ob predstavitvi na tekmi, obisk nekdanjih soigralcev in tudi nogometnih zvezdnikov. Takšnega sprejema so pri Realu Madridu deležni redki. Med njih sodi Luka Dončić. Slovenski košarkarski zvezdnik, ki je v kraljevem klubu rasel od 13. leta pa vse do odhoda v ligo NBA in z njim osvojil vse, kar se osvojiti da, se je z Dallasom v pripravljalnem obdobju po Abu Dabiju ustavil tudi v Madridu, ki ga ima za svoj dom. Vrnitev je bila čustvena in sladka. Zaradi poškodbe leve mečne mišice je 24-letni Ljubljančan nato na parketu preživel manj kot pet minut, v katerih je dosegel devet točk, Real Madrid pa je s 127:123 ugnal moštvo iz Teksasa. »Če se bom ob koncu kariere slučajno vrnil v Evropo, pride v poštev le Real Madrid,« je ob tem razkril Luka Dončić.

Dallasova številka 77 se je povratka v Madrid veselila od dneva, ko je postalo jasno, da bo gostovanje v španski prestolnici del pripravljalnega obdobja teksaškega moštva. »Lastniku kluba Marku Cubanu sem večkrat dejal, da bi lahko igrali tekmo v Madridu. Obljubil mi je, da bo do tega prišlo in obljubo je držal. Na koncu sem zaradi poškodbe mišice igral le slabih pet minut, a vseeno izjemno užival. Poškodba sicer ni resne narave, a moramo biti previdni, saj je dolga in naporna sezona pred vrati,« je zbranim novinarjem razlagal Luka Dončić in priznal, da ne bi bil, kjer je, če ne bi pri 13 letih odšel v Madrid. »Tu sem se naučil španskega jezika, se šolal, košarkarsko odrasel. Če bi lahko, bi v Dallas s seboj odpeljal kakšnega od nekdanjih soigralcev, trenerjev ali fizioterapevtov. Zagotovo pa bo v moji potovalki španski pršut.«

Eden od ključnih figur v Dončićevem razvoju je bil tudi tedanji trener prve ekipe Pablo Laso, ki je brez pomislekov golobradega mladeniča vrgel v ogenj, ta pa mu je vračal z obrestmi. »Največja vrlina Dončića je, da se zna prilagoditi vsem razmeram. Zato sem vedel, da bo uspel v ligi NBA. Zna poslušati in upoštevati navodila. Vedno je bil čustven na igrišču, a smo imeli pri Realu Madridu odličen trenerski štab, ki ga je znal brzdati. Ves čas smo mu govorili, da določenih stvari ne sme govoriti sodnikom in bili pri tem uspešni,« je razkril Pablo Laso, ki ga je Dončić bojda želel v trenerskem štabu Dallasa. Govorilo se je celo, da bi zamenjal trenerja Jasona Kidda, če bi ta izgubil službo. A do tega ni prišlo, Laso pa danes vodi münchenski Bayern. »Laso je bil moj prvi trener v članski konkurenci in mi je dal veliko. Pogrešam ga, kot ga celoten Real Madrid. Zdaj je pri Bayernu in želim mu vso srečo.«

V zadnjem obdobju je v košarkarskem svetu veliko debat o različnih načinih igre v ligi NBA in Evropi, vse skupaj pa je podžgal še neuspeh ameriške reprezentance na minulem svetovnem prvenstvu. Svoje videnje o vsem skupaj je podal tudi Dončić. »Govorimo o dveh povsem različnih stilih košarke. V ligi NBA je igrišče večje, tudi črta za tri točke je bolj oddaljena od koša. V Evropi je tekma krajša, ob tem pa se igra precej bolj moštvena košarka. Akcije v napadu in tudi v obrambi so bolj pomembne. Liga NBA je bolj osredotočena na individualne poteze posameznikov, igralci imajo tudi precej več svobode v igri.« Dončić je ob koncu druženja z novinarji izrazil željo, da bi se z Dallasom še kdaj vrnil v Madrid in hkrati dodal, da bi z veseljem igral na stadionu Santiago Bernabeu, ki po dolgotrajni prenovi zdaj omogoča tudi igranje košarkarskih tekem.