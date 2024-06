Ne glede na ukinitev ukrepov za celotno državo še vedno tako veljajo priporočila za zmanjšanje tveganja prenosa virusa z divjih ptic na perutnino in ptice v ujetništvu, so sporočili z uprave za varno hrano. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu ter vse, ki prihajajo v stik s perutnino ali divjimi pticami, tako pozivajo k izvajanju biovarnostnih ukrepov.

Preprečevanje okužb

Po opozorilih uprave je pomembno zgodnje odkrivanje bolezni. "Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni lahko omejimo širjenje bolezni in posledično zmanjšamo škodo, ki jih pojav bolezni lahko povzroči," so zapisali.

Rejcem svetujejo naj perutnino in ptice v ujetništvu gojijo na prostem tako, da živali zaščitijo pred stikom z divjimi pticami (na primer z mrežami ali strehami), ali jih imajo v ograjenem prostoru ter oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih. Na vodnih zajetjih na prostem, do katerih dostopajo živali, naj rejci preprečijo dostop divjim vodnim pticam, vodo za napajanje iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, pa naj rejci pred uporabo obdelajo s postopki, ki preprečujejo aktiviranje virusov aviarne influence.

Prav tako jih pozivajo, naj nepooblaščenih oseb ne spuščajo v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevajo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino. Pri lovu na mlakarice ter odlovu in označevanju divjih vodnih ptic ter na raznih prireditvah oz. drugih zbiranjih perutnine naj prav tako izvajajo biovarnostne ukrepe.

Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji, naj rejci nemudoma pokličejo svojega veterinarja, so še zapisali.