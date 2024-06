Če so vplivneži nekoč predstavljali ugoden kanal za oglaševalski doseg (mladega) občinstva, se je s časom ta branža prelevila v zelo donosno in zelo drago industrijo.

Cena ene same objave na družbenem omrežju zna doseči tudi več kot 40.000 evrov. Celoten trg vplivništva pa je ocenjen na okoli 21 milijard evrov.

Ni čudno torej, če so se oglaševalske agencije pričele obračati k alternativnim in ugodnejšim rešitvam. Ena teh so tudi virtualni vplivneži. Prvi so nastali že leta 2016, v zadnjem času pa so dobili velik zagon po zaslugi orodij z umetno inteligenco za ustvarjanje fotografij in besedil.

Stvar je že dovolj razvita, da je platforma Fanvue zagnala prvo svetovno lepotno tekmovanje za virtualne vplivnice. Platforma je medtem že razglasila 10 finalistk tekmovanja.

Pojavljanje virtualnih vplivnežev sicer spremljajo številne kritike. Med drugim, da so izdelani premišljeno, da bi ugajali točno določenim demografskim skupinam. Prav tako očitki letijo na vpliv na ideale lepote. Slednje je oglaševalska industrija že prej s triki dvigovala v nerealne višave. S pomočjo virtualnih vplivnežev pa je izginila vsaka sled resničnih človeških teles.

V naboru desetih »finalistk« so na platformi Fanvue sicer uvrstili manj znane, a vseeno obetavne virtualne vplivnice. Vsaka od njih ima tudi »izmišljeno« predzgodbo in osebnost, so pa administratorji njihovih profilov vsaj dovolj iskreni, da priznajo, da gre za z umetno inteligenco ustvarjene like in da tudi njihove »izjave« praviloma piše umetna inteligenca.

Potegujejo se sicer za nagradni sklad v skupni vrednosti 18.400 evrov.