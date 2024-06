Po požaru so začeli intenzivno čistili šolo in okolico, potekala je kriminalistična preiskava, na pogorišču so bili tudi preiskovalci Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Za čiščenje šole je poskrbela Komunala Tržič skupaj z učitelji. »Šola je bila tako v petek bolj ali manj že počiščena, streho pa smo zavarovali s folijo,« je danes pojasnil tržiški župan Peter Miklič.

Pred vrnitvijo učencev v šolo so opravili meritve, ki niso pokazale prisotnosti nevarnih snovi. Učilnic razredne stopnje požar ni zajel, zato je bilo treba prostore le prezračiti in so po skupni oceni varni za uporabo, učilnice na predmetni stopnji pa v celoti ostajajo zaprte, saj nekateri prostori zahtevajo temeljiti obnovo.

Za učence predmetne stopnje zato pouk poteka v drugih učilnicah in telovadnici. Ravnateljica Dina Pintarič je starše učencev pred ponovnim prihodom v šolo tudi prosila, naj se z otroki doma pogovorijo o tem, da je del šole gradbišče in je zadrževanje tam nevarno ter prepovedano.

Obnovo bodo predvidoma končali septembra

S prilagoditvijo dela v šoli bodo poskrbeli, da bodo izpeljali še zadnja dva tedna pouka v tem šolskem letu, do začetka prihodnjega šolskega leta pa župan upa, da bo obnova šole končana. »Plus je, da so pred nami počitnice, ampak izziv je, kako začeti graditi v manj kot enem mesecu, kar je v naši državi skoraj misija nemogoče,« je na birokratske ovire opozoril župan.

Pojasnil je, da sedaj preučujejo možnosti, kako kar najbolje in najhitreje začeti obnovo. Da bi postopki tekli čim hitreje, danes poteka cenitev škode s strani zavarovalnice, občina pa se glede ocene škode pogovarja tudi s potencialnimi gradbinci. Grobe ocene škode se gibljejo od pol milijona do milijon evrov. Na občini pa bi radi imeli natančnejšo oceno, preden bi na četrtkovi seji občinskega sveta odločali o prerazporeditvi proračunskih sredstev.

Ta teden pričakujejo tudi potrditev Zavoda za gradbeništvo Slovenije, da je šola statično še vedno varna. »Šele potem sploh nekako lahko začnemo načrtovati obnovo,« je pojasnil župan.

Vzrok požara še ni znan

Zakaj je zagorelo, še ni znano in tudi ne, kakšna bi bila morebitna nevarnost nadaljnje uporabe sončne elektrarne. Čaka jih odločitev, kaj v prihodnje s sončno elektrarno na strehi na šole, kjer se je začel požar. Ta je bila sicer na šoli postavljena že leta 2012 in je v zasebni lasti.