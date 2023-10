Meje bolečine in ozemlja

Ob novici o tem, da je Jon Olav Fosse (1959), norveški pisatelj, pesnik in dramaturg, dobil Nobelovo nagrado za književnost, mi je prišlo na misel, da življenje piše romane. Res je, človek je predvsem dramatik, a redko rečemo, da življenje piše drame. Sam Fosse je v literaturo vstopil kot romanopisec s knjigo Rdeča črna leta 1983. Deset let pozneje je napisal dramo Nekdo bo prišel, bila je začetek opusa tridesetih dramskih del, ki so jih večinoma uprizorili na najprestižnejših svetovnih odrih. Je dobitnik velikega števila norveških in mednarodnih nagrad, od leta 2011 pa živi v rezidenci Groten, v kraljevi palači v Oslu, kar je čast, ki mu jo je za poseben prispevek k norveški kulturi in umetnosti izkazal norveški kralj Harald V.