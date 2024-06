Bila je tudi avtorica knjig Creepyatrija in Kolumniatrija, zbirke kolumn, ki jih je pisala za portal Fokuspokus. Slovela po svojem sočnem in slengovskem jeziku, nemalokrat so jo primerjali s Charlesom Bukowskim.

Njen dolgoletni urednik Marko Crnkovič je na omrežju X zapisal: »Bil sem prepričan, da nas bo vse preživela. Danes bi morala biti objavljena njena kolumna, pa se mi je včeraj opravičila, da ji ne znese, ker že nekaj dni leži. Njeni noni v slovo je bila nepričakovano njena zadnja. In jaz sem jo še nevede zlovešče opremil s simbolično fotko napisa z nagrobnika.«

Tereza Vuk se je rodila 29. novembra 1976. »Tereza Vuk nima življenjepisa. Opisuje življenje, ampak če čakate dokončane doktorate, se obrišite pod nosom. Če je šola življenjepis. Če ni, potem je leta 2012 zmagala na Proznem mnogoboju in ima za sabo dve knjigi,« so o njej zapisali pri založbi Beletrina, kjer je izšla njena knjiga Zakaj ima moj hudič krila.

In še: »Po materini strani nečakinja dr. Nede Pagon in po očetovi potomka dr. Stanka Vuka. Na kar se nikoli ni zanašala, ampak je raje hodila po Metelkovi in ljudem delila liste, na katerih je bil napisan njen blog. Ker življenje je zabavno. In zato ni njenega življenjepisa. So samo knjige.«

O knjigi Zakaj ima moj hudič krila pa so pri Beletrini zapisali: »Po pričakovanjih je tudi pričujoče delo na kratko rečeno totalno odpičena knjiga. Sestavljajo jo poglavja, ki preskakujejo v času, veliko se jih dogaja v času epidemije, nekaj pa tudi v avtoričini preteklosti. Gre namreč za močno avtofikcijsko delo, v katerem avtorica brezkompromisno spregovori in razmišlja o odnosih v družini in z okolico, o preprekah in življenjskih preizkušnjah, prelomnicah, stiskah, zlomih in katastrofah.«

Novica o smrti Tereze Vuk se je hitro razširila po družbenih omrežjih, kjer se vrstijo odzivi.