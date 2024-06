Včeraj je neznanec na kolesu nasilno odtrgal mavrično zastavo, ki je bila izobešena v podporo LGBTQI+ skupnosti, nad vhodom v knjigarno Mariborka. Pri založbi VigeVageKnjige, ki je lastnica mariborske knjigarne, so v izjavi za javnost zapisali "V počastitev junija, meseca ponosa, smo v začetku meseca na krilo vrat knjigarne Mariborka izobesili mavrično zastavo, in sicer tako, da je bila nanj pritrjena z vsemi 4 koti. Vseskozi, kar je visela, smo bili v knjigarni deležni provokacij, groženj, rednega dretja "Smrt pedrom!" pred njo, ter pred par dnevi tudi poskusa, ko sta dva mlada moška na skuterju skušala med vožnjo mimo vhoda v knjigarno zastavo odtrgati z vrat, a jima ni uspelo".

Odgovorna urednica založbe in pesnica Anja Zag Golob je po incidentu dejala "Gre za nasilno dejanje, jasno uperjeno zoper manjšino, v podporo kateri smo izobesili zastavo. Pripada ji tudi nekaj naših sodelavk in sodelavcev. Dejanje razumemo kot akt sovraštva, ki ga je storilec očitno vnaprej načrtoval, kot jasno provokacijo in kot strahopetno gesto z namenom zastraševanja".

V knjigarni Mariborka so se zato danes odločili, da bodo kot odgovor na incident pripravili najbolj mavrično knjigarno v Sloveniji. Organizatorji Parade ponosa Ljubljana in MKC Maribor so knjigarni darovali kupico mavričnih predmetov, od balonov, do barv, zastav, pahljač. Kot povedo v knjigarni, je knjigarna prostor svobode, njena dolžnost pa je, da omogoča dialog, pri čemer solidarno stoji z manjšinami in jih podpira v njihovih prizadevanjih za enakopravnost, ki jim jo zagotavlja tudi Ustava RS.