Mlada družina je v ZDA rešila zapuščeno dojenčico, ki jo je moški odložil na mostu v bližini mesta Houston. Novorojenka je bila tako mlada, da je še vedno imela popkovino pričvrščeno na posteljico. Poveljnik Juan Garcia s šerifske pisarne v okrožju Harris je povedal, da je bila deklica sicer nedonošena.

Trenutek, ko je moški na mostu odložil dojenčico, so ujele varnostne kamere. Posnetki razkrivajo, da se je moški z deklico v naročju počasi sprehodil na sredino mostu čez potok, jo nato odložil in jo v teku popihal s prizorišča.

Deklici je življenje rešil mlad par, ki se je sprehajal v bližini s svojim otrokom in psom. Ko so našli dojenčico, so poklicali policijo. Temperature so tiste dni v okolici Houstona dosegale 35 stopinj Celzija, zato novorojenka ni imel velikih možnosti, da bi preživela dlje časa na prostem.

🚨 DO YOU KNOW THIS MAN? 🚨 He’s accused of abandoning an hours-old baby wrapped in a towel on a bridge leading to a walking trail in West Harris County this morning. Luckily, a family spotted the baby and called 911. Call @HCSOTexas with info. MORE: https://t.co/z25E7DDiXtpic.twitter.com/5ZraREVfqW