Nad naše kraje v višinah z jugozahodnimi vetrovi doteka postopno toplejši zrak, ki bo poskrbel za vročinski val tudi na sosednjem Hrvaškem. Kot opozarjajo pristojni na Hrvaškem, kjer te dni dopustujejo že številni tujci, bo najhuje v petek, ko bi lahko za nekatera območja izdali rdeče opozorilo.

Najvišje temperature bodo dosegale 35 stopinj, ponekod pa še več, napoveduje hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Vročina bo vztrajala še v soboto, ko se bodo s prihodom nekoliko hladnejšega in bolj vlažnega zraka predvsem na severu države začele pojavljati nevihte.

Danas, ali i idućih par dana bit će ☀️ i 🥵. Vrhunac toplinskog vala očekuje se u petak. Za vikend nestabilnije 🌩️ uz pad temperature.#prognoza#toplinskival#ljetopic.twitter.com/OfXZ2jZ70S — DHMZ (@DHMZ_HR) June 18, 2024

Temperature že naraščajo tudi drugod na Balkanu. Opozorila zaradi nevarnosti vročine se vrstijo v vseh državah, kjer se ob tem pripravljajo tudi na povečano možnost požarov.

Zelo vroče bo v vzhodni Srbiji in Severni Makedoniji, kjer bi temperature po navedbah lokalnih medijev lahko dosegle 40 stopinj. Pristojni v Skopju so v ponedeljek državljane pozvali, naj naslednjih devet dni sledijo zdravstvenim priporočilom, ki jim med drugim svetujejo uživanje zadostnih količin tekočin, delo od doma in zadrževanje v klimatiziranih prostorih.

Bistveno hladneje ne bo niti na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Albaniji, Romuniji, Bolgariji ali Grčiji. Slednja je skupaj s Turčijo že minuli teden izkusila izrazit vročinski val.

Visoke temperature bomo v tem tednu začeli meriti tudi v Sloveniji. Po izračunih AIFS in ECMWF bosta najbolj vroča sreda in petek, ko se bodo temperature med dnevom zadrževale med 30 in 35 stopinj Celzija.