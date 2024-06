Enaintridesetletna Angležinja Sarah Jordan je na svojem domu v Leylandu v Lancashiru pustila podganam, da se nenadzorovano razmnožujejo. Policisti za reševanje živali so našli 38 glodavcev, ki so tekali na prostosti, in še 74 v kletkah, razpostavljenih po sobi. Prostor je bil po njihovem opisu prepojen z vonjem po amonijaku, in to »tako močnim, da je bilo težko dihati«.

Živali pile vodo iz puščajočega radiatorja

Jordanova je bila obsojena na štiritedensko zaporno kazen, pogojno na 18 mesecev. Prav tako ne sme naslednjih 15 let imeti živali, razen domače mačke. Sodišču v Prestonu je bilo predstavljeno poročilo, v katerem je bilo zapisano, da je policija v predalih in pod knjižno polico našla velika gnezda, eno mlado podgano pa so videli, kako pije vodo, ki je kapljala iz pokvarjenega ventila radiatorja. Lastnica med drugim ni poskrbela za to, da bi bila voda živalim ves čas na voljo.

Predstavniki RSPCA (najstarejša in največja dobrodelna organizacija na svetu za zaščito živali, ki si prizadeva za preprečevanje krutosti in izboljšanje življenja živali) so pojasnili, da je več podgan kihalo in kazalo simptome respiratorne bolezni. Tri so izgubljale dlako in imele kraste, eni je manjkala polovica repa, druga pa je imela veliko nezaceljeno rano na zadnji strani vratu. Številne podganje samice so bile breje in so po tistem, ko so jih odstranili iz stanovanja, skotile okoli 80 mladičev.

Ujeli vse podgane

V pisni izjavi sodišču je uradnica za reševanje živali Jess Pierce povedala: »Takoj ko smo vstopili, smo začutili nevzdržen vonj po amonijaku. Ker so nas pekle oči, smo morali občasno zapustiti sobo, zaradi amonijaka nas je bolela glava. Sama sem zelo težko dihala.« Ekipa uradnikov RSPCA je potrebovala več kot dve uri, da je ujela vse podgane in jih prepeljala k veterinarju. Veterinar na veterinarski kliniki Greater Manchester je bil nad ujetimi živalmi zgrožen, v poročilu, ki je bilo tudi poslano sodišču, pa je zapisal: »Pričakoval bi, da se bo odgovoren lastnik, če opazi izpadanje dlake ali kraste na svojih podganah, sam zelo hitro obrnil na veterinarja za nasvet.«

Jordanova je za RSPCA povedala, da je kupila štiri podganje samce in tri samice od nekoga v Prestonu ter priznala, da jih je vzredila za prodajo, s čimer je zagotovila, da so šli samo v »najboljše domove«. Kljub temu da je sodniku na koncu priznala štiri točke obtožnice zaradi kršitve zakona o dobrem počutju živali, je dobila tudi policijsko uro. Tako zdaj stanovanja ne sme zapustiti med 20. in 7. uro zjutraj.