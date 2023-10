»Zelo rad imam dolge in naporne preizkušnje. Dirka po Lombardiji mi zato zelo ustreza,« je bil pred začetkom 107. dirke po Lombardiji sproščen Tadej Pogačar (UAE Emirates). Slovenski kolesarski as je svojo prevlado na najtežjem spomeniku s skoraj 5000 višinskimi metri začel leta 2021, ko je bil najboljši v smeri Como-Bergamo. Lani je dirko dobil v obratni smeri, letos pa je ponovil uspeh izpred dveh let in znova slavil v Bergamu.

Izjemna taktika Emiratov

Na 238 kilometrov dolgi dirki so bili v glavnini najbolj dejavni kolesarji ekipe Jumbo-Visma, ki je poskušala pripraviti teren za sanjsko slovo Primoža Rogliča na zadnji dirki v dresu čebel. Veliko težkega dela je v prvih 180 kilometrih opravil tudi Jan Tratnik, kapetan Roglič pa je deloval odlično. Njegov največji tekmec Tadej Pogačar je vozil nekoliko zadržano, kar se je izkazalo za izjemno taktiko.

Ekipa Emiratov je na zadnji daljši vzpon dirke Passo di Ganda, 40 kilometrov do cilja, pripeljala številčno zasedbo, Roglič pa je ostal sam. 34-letni zasavski orel se je osredotočil le na rojaka, ki je za nekaj časa spustil napad sotekmovalca Adama Yatesa. Ko je začutil, da Roglič ni pozoren, se je nemudoma preselil na čelo dirko in nekdanji smučarski skakalec je porabil veliko energije, da je prišel nazaj do vrha vzpona.

Ko je vse kazalo, da se bo boj med preostalimi junaki na čelu dirke odvil na zadnjem krajšem vzponu v Bergamu, kjer je Pogi sebi v prid dobil svoj prvi spomenik po Lombardiji, je imel 25-letnik drugačen načrt.

Ustavili ga niso niti krči

Tadej Pogačar je na spustu iz Gande 25 kilometrov do cilja, pokazal, da ni med najhitrejšimi kolesarji le pri vožnji navkreber, ampak tudi navzdol. Hitro si je privozil pol minute prednosti, v ozadju pa ni prišlo do sloge, da bi lovili podivjanega volka iz Klanca pri Komendi. Navijačem Pogačarja je dih zastal 10 kilometrov do cilja, ko se je začel raztegovati na kolesu zaradi krčev v nogi. Hitro so popustili in Pogi je suvereno dokončal solo vožnjo do cilja.

25-letnik je prišel do prve zmage v dresu slovenskega prvaka in že neverjetne 16 zmage v sezoni, s čimer je izenačil svoj rekord iz lanske sezone. Čeprav je Pogi vajen neverjetnih voženj, tokrat kar ni mogel verjeti svoji predstavi, saj se je po prihodu v cilj še dolgo nasmejan držal za glavo.

Manjši skupini kolesarjev, ki je na cilj prišla slabo minuto za Pogačarjem, je ostal le boj za drugo mesto. Tam je bil najboljši Andrea Bagioli (Soudal-Quick Step), ki je za las prehitel Primoža Rogliča. Priljubljeni Rogla se je tako od dresa Jumbo-Visme poslovil z vrhunskim izidom, a ne dosežkom, ki bi si ga sam želel. Tadej Pogačar je zmagal že 63. v karieri.