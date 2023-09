Soustanovitelj in direktor podjetja Reusable Technologies Tomaž Kren je za STA povedal, da sta se s soustanoviteljem podjetja oz. start-upa Markom Vrdoljakom za reciklažo celic odločila, ker te najbolj množično poganjajo različne naprave.

Reciklirajo ohišje baterijskega sklopa in vse električne napeljave, nato pa pripravijo posamezne baterije za varno vnovično uporabo. Začeli so tudi obnovo baterij v prvotnem stanju, uporabniki pa najbolj povprašujejo po obnovi baterij iz baterijskih vrtalnikov, robotskih sesalcev in električnih skirojev.

Z lastno razvitim procesom za varno vnovično uporabo pripravijo približno 85 odstotkov baterijskih celic, z vsako tako celico pa znižajo ogljični odtis. Dodatno z omenjenim procesom podaljšajo življenjsko dobo in uporabo baterij. Po njihovem postopku je te sicer možno osvežiti le enkrat.

Kot meni Kren, bi lahko s širšo in industrijsko uveljavitvijo njihovega reciklažnega postopka Slovenijo predstavili kot zgled s popolnim zapiranjem snovne zanke odsluženih litij-ionskih baterij. S tem bi postavili standard za celotno EU in tudi širše, je ocenil.

Po njegovih besedah sicer med postopkom baterijske celice najprej pregledajo, da nimajo poškodb, ki bi lahko ogrozile njihovo varnost in delovanje. Nato jih, ne da bi posegali v celico, priključijo na diagnostično pripravljalno napravo, ki vključuje nosilce za baterije, diagnostično krmilno enoto, t. i. recovery module in računalnik s potrebno programsko opremo.

S pomočjo elektrokemijskega procesa, ki je prilagojen glede na začetno stanje posamezne baterije, te nato postopno napolnijo. Po tem postopku jih še preverijo in ocenijo njihovo stanje. Glede na izid testiranja baterije razvrstijo v skupine, ki so primerne za različno vnovično uporabo.

Po tem, ko baterijske celice pripravijo za varno uporabo, jih vgradijo v njihova prva predstavitvena izdelka oz. v žepni prenosni polnilec in večnamensko ročno svetilko. Zaradi določenega zanimanja prodajajo tudi že same celice, in sicer predvsem v Italijo in na Nizozemsko. Zanimanje zanje je tudi v Afriki.

Podjetje razvija tudi hranilnik energije za gospodinjstva in mala podjetja, ki ga poganja več kot tisoč regeneriranih baterijskih celic. Njihov glavni partner je podjetje DSV iz Šentjerneja, ki jim zagotavlja nemoteno proizvodnjo in logistiko ter vso podporo za nadaljnje delovanje.

Delujejo tudi v okrilju EU konzorcija EIT Climate-KIC in amsterdamskega Startupbootcampa, največjega pospeševalnika zagonskih podjetij v EU.

Predlani ustanovljeno podjetje ima sicer z omenjenim postopkom velike načrte. Do leta 2025 naj bi zaposlovalo vsaj deset ljudi, načrtuje tudi selitev v večje prostore. Zdaj z dvema redno zaposlenima deluje v prostorih novomeškega podjetniškega inkubatorja v Podbrezniku. Oktobra bo mesto direktorja Reusable Technologies prevzel nekdanji direktor vrhniškega Kemisa Boštjan Šimenc, je še povedal Kren.