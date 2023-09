Čeprav je Gorski kotar priljubljena pohodniška destinacija, pridejo med raziskovanjem na svoj račun tudi ljubitelji vodnih zanimivosti – rek in jezer, ki jih je na tem prostoru vsekakor vredno obiskati. Kot nam je med odkrivanjem lepot Gorskega kotarja povedala lokalna vodnica Jelena Holenko Pirc, ima destinacija odlično lego, ki ponuja veliko vsebin za popestritev tudi nekajdnevnega obiska tega kraja. Sami smo tokrat v enem dnevu poskusili odkriti nekaj biserov, za katere si bo vredno ob prvi priložnosti vzeti še kakšen dan več.

Za izhodišče smo vzeli Fužine, kraj, ki navduši s svojo urejenostjo in domačnostjo. Kot uvod v popoln dan smo si v hotelu Bitoraj privoščili domač borovničev zavitek, čeprav se radi pohvalijo tudi z mesnimi, predvsem divjačinskimi specialitetami. Počasi smo se sprehodili do jezera Bajer v bližini. Gre za umetno jezero, ki je bilo narejeno v petdesetih letih prejšnjega stoletja za potrebe hidroelektrarne Vinodol, a je zaradi svoje romantične lege kmalu postalo turistična atrakcija. Bajer privablja ljubitelje narave, rekreacije in ribiče. Izven glavne poletne sezone lahko za konec tedna uživate v vožnji s čolnom, sicer pa jezero ponuja možnost rekreacije s kanujem in kajakom ter telovadbo z nameščenimi napravami. Prav tako je okoli jezera speljana sprehajalna pot, primerna tudi za otroške vozičke. »V zimskim mesecih je Bajer prava snežna pravljica, kot tudi pohodi, ki jih vodim na okoliške hribe. Praktično vsak konec tedna organiziramo vodene ture, ki so primerne tudi za telesno manj pripravljene pohodnike,« je na eno od naslednjih tur povabila Jelena Holenko Pirc.

Jama Vrelo in Lokvarsko jezero

Če imate čas in dodaten kos toplih oblačil, nikar ne izpustite ogleda jame Vrelo, ki je bila odkrita leta 1950 med gradnjo jezera Bajer. Osvetlili in uredili za javnost so jo leta 1998, dostopna pa je tudi invalidom, saj nima stopnic. Kot nam je kar v slovenskem jeziku pojasnil simpatičen vodnik po jami, je le-ta stara približno 3,5 milijona let. »Najbolj zanimive stebre smo tudi poimenovali. Tako imamo Škofa, Mater božjo in Sneguljčico s svojimi palčki,« je dejal vodnik in svetoval, naj malce vklopimo tudi domišljijo. Ta ni potrebna pri totemu, ki krasi zadnji del jame. »No, totem seveda ne sodi v jamo. Ostal je kot scenski rekvizit snemanja zadnjega filma o Vinnetouju pred nekaj leti,« je povedal sogovornik.

Ker je v jami temperatura čez vse leto osem stopinj Celzija, je sprehod okoli Lokvarskega jezera prijetno ogrel kosti. Jezero, ki so ga ob našem obisku ravno polnili, je nastalo v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Zanimivo je, da je bila na njegovi lokaciji zelena dolina z naseljem, nekaj kilometrov vstran pa je potekala planinska cesta Lujzijana. »Res imate srečo, da lahko vidite del te poti in tudi ostanke naselja, ki so sicer pod vodo. Letos poleti smo celo organizirali vodene ture po gladini jezera,« je dejala Jelena Holenko Pirc, a hkrati priznala, da so v poletnih mesecih pogrešali vodo v jezeru. »Poleti tu mrgoli kopalcev, ljudje po jezeru tudi supajo. Res je enkratno doživetje. Na nekaterih mestih je voda globoka tudi do 40 metrov.« Zelo priljubljena je tudi pohodniška pot okoli Lokvarskega jezera, ki je dolga približno 17 kilometrov in je odlična izbira za vse ljubitelje narave.

Vrbovsko in kanjon Kamačnik

Zagotovo ena najbolj priljubljenih destinacij v Gorskem kotarju je kanjon Kamačnik. Z razlogom. Najdemo ga v enem najlepših predelov Gorskega kotarja, izhodišče za izlet pa je mesto Vrbovsko. Pohodna trasa je popolnoma nezahtevna, primerna za vse starosti in stopnje pripravljenosti – na njej uživajo tako otroci kot odrasli. Od restavracije do izvira in nazaj je približno sedem kilometrov prijetnih sprehodov ob reki Kamačnik, pot pa z daljšimi odmori in fotografiranjem traja največ tri ure. Že leta 1961 je bila tam urejena cesta, sestavljena iz gozdne poti, lesenih mostov in galerije, ki dajejo kanjonu poseben čar.

In če potrebujete namig za prijetno kosilo, vam lahko priporočamo Bistro Kamačnik takoj ob izhodišču. Ponašajo se z odličnimi ribjimi (sladkovodnimi) specialitetami, gostilničar pa vas bo gotovo prepričal, da poskusite tudi njihove divjačinske hišne specialitete. In če se boste pustili prepričati, vam ne bo žal.