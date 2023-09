Prva tri mesta v skupnem seštevku bodo pripadla nizozemski ekipi Jumbo-Visma. Tako vodilni Kuss kot drugouvrščeni Danec Jonas Vingegaard in tretji slovenski as Primož Roglič so danes objeti ter z zaostankom 10:37 minute za zmagovalcem prevozili ciljno črto najdaljše in zelo razgibane etape ter že dan pred uradnem koncem dirke proslavili velik uspeh.

Kuss bo imel na koncu 17 sekund naskoka pred Vingegaardom ter 1:08 minute pred tretjeuvrščenim Rogličem. Triintridesetletni Kisovčan bo sedmič stal na stopničkah v skupnem seštevku tritedenskih pentelj. Poleg tokratnega tretjega mesta in štirih zmag ima še tretje mesto z Gira 2019 in drugo mesto s Toura 2020.

Jumbo-Visma bo v nedeljo v Madridu hkrati postala prva ekipa, ki je v enem letu dobila vse tri tritedenske preizkušnje. Vse z različnimi kolesarji. Roglič je dobil italijansko, Vingegaard pa francosko pentljo.

Najbolj prepričljiva skupna točka letošnjih zmag nizozemske zasedbe je bil prav Kuss, ki je postal drugi Američan s skupnim slavjem na Vuelti po Chrisu Hornerju leta 2013, skupno pa četrti z zmago na tritedenskih pentljah po Gregu LeMondu (Tour 1986, 1989, 1990) in Andrewu Hampstenu (Giro 1988).

Pričakovano so danes priložnost za etapno zmago dobili ubežniki. Teh je bilo v ospredju kar 31, med njimi tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki pa je bil na koncu za las prekratek, da bi prehitel Poelsa. Tretje mesto v etapi je pripadlo domačinu Pelayu Sanchezu (Burgos-BH).

Poels je po naporni etapi z desetimi kategoriziranimi vzponi nato v Guadarrami sprint peterice začel zelo hitro in v zadnjem ovinku presenetil tekmece. Nabral si je več dolžin kolesa prednosti, lovil pa ga je Evenepoel, ki je s silovitim sprintom na koncu le za las zaostal za izkušenejšim Nizozemcem.

Najboljši so ciljno črto prečkali več kot deset minut v ozadju, Roglič je bil 34. z zaostankom 10:37 minute. Ob njem sta bila še Vingegaard in Kuss. Danes je trojica Jumbo-Visme sicer zavoljo lepše priložnosti za fotografiranje v cilju izgubila nekaj časa proti ostalim tekmecem v razvrstitvi.

V nedeljo bo na sporedu le še zadnja etapa v Madridu, ki pa bo namenjena predvsem proslavljanju in sprinterskem obračunu ob koncu 101,5 km dolge trase med Hipodromom Zarzuela in središčem Madrida.