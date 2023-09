Avtorski projekt Zadnji Hamlet, ki bo jutri ob 20. uri premierno uprizorjen v Stari mestni elektrarni v režiji Lee Kukovičič, je v koprodukciji zavoda Bunker in Prešernovega gledališča Kranj nastajal kot poskus tematizacije patriarhata skozi ikonični lik Hamleta, nemara najbolj znamenitega dramskega junaka. Tega je mogoče razumeti tudi kot neke vrste prototip »modernega moškega«, ki pa ga obenem določa neki sistem vrednot, drugačen od sodobnega. Uprizoritev je sicer sklepni del trilogije Ko moški jočejo, ki se je oblikovala skozi daljši raziskovalni in študijski proces; uvedel jo je simpozij Ko moški jočejo, se svet ustavi, nadaljevanje trilogije pa so bile jokalne intervencije na letošnjem Tednu slovenske drame z naslovom Zadnji Hamlet, predigra.

»Sem obsesivna raziskovalka gledališča in premislek lika Hamleta je v tem pogledu logična izbira, saj gre pri Shakespearovi tragediji za kanonično besedilo, ki je bilo tako v slovenskem prostoru kot sicer največkrat uprizorjeno; o njem tudi vsi vsaj nekaj vemo,« pojasni Lea Kukovičič. »Kot tako ni le del gledališke zgodovine, ampak tudi prihodnosti, saj se Hamlet nekje na svetu še vedno uprizori vsako uro.«

Vse se začne v družini

Kakor dodaja režiserka, tokrat v ospredju ni besedilo drame, temveč »ritual gledališča, čustvovanje, branje atmosfer«, kolikor je bila besedilna predloga le izhodišče procesa – ta je med drugim izhajal iz vprašanja o tem, kakšen bi bil »zadnji Hamlet«, če bi ga nemara kdaj naredili, pa tudi iz besedil pisateljice bell hooks, ki reprodukcijo patriarhata umeščajo v družino. »Vedno se vse začne z družino in v družini, tudi patriarhat, krščanstvo, monarhija – ali pač Hamlet,« pristavlja. »Hamlet je morda malce podoben nedeljskemu družinskemu kosilu, ki se nenehno ponavlja v bolj ali manj enaki obliki, z vsemi travmami in matricami medčloveških razmerij vred.«

Besedilo predstave, sestavljeno iz raznih virov (nekaj je tudi citatov iz Shakespeara) sta oblikovala Lea Kukovičič in Wojtek Ziemilski, dramaturginja predstave je Sodja Zupanc Lotker, scenografijo podpisuje Zuzana Scerankova, kostumografijo pa Olja Grubić. Nastopili bodo Miha Rodman, Živa Selan, Blaž Setnikar in Borut Veselko.

V Ljubljani bo sicer uprizoritev Zadnjega Hamleta pospremilo več spremljevalnih dogodkov. Tako se bo ob premieri odprla raziskovalna razstava Kontekst 003, v kateri avtorici Ivana Vogrinc Vidali in Ana Lorger obravnavata ustvarjalno krajino Lee Kukovičič, petkovo ponovitev pa bo spremljal Zbor za publiko, pogovor, ki ga bo usmerjal Rok Bozovičar. Premieri Zadnjega Hamleta v Kranju, ki bo prihodnjo sredo, pa bo sledila še slovesna podelitev nagrade julija za najboljšo igralsko stvaritev v Prešernovem gledališču v pretekli sezoni.