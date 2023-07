Je vprašanje denarja sedaj res rešeno?

Gradnjo nove narodne in univerzitetne knjižnice bo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije financiralo v celoti s proračunskim denarjem. Toda ta napoved trenutno nima trde podlage v proračunskih dokumentih, saj proračuni za leta 2025, 2026 in 2027, ko naj bi država za NUK II zagotovila okoli 94 milijonov evrov, še niso pripravljeni.