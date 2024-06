V predlogu je zunanje ministrstvo BiH svetu ministrov predlagalo sprejem diplomatskih not veleposlaništev Slovenije, Poljske in Romunije in soglasje za organizacijo glasovanja v teh veleposlaništvih za svoje državljane, ki bivajo v BiH.

Po podatkih slovenskega notranjega ministrstva je sicer za evropske volitve v posebni volilni imenik vpisanih 1977 volilnih upravičencev slovenskih državljanov s stalnim prebivališčem v Bosni in Hercegovini.

Resolucija Generalne skupščine Združenih narodov, ki 11. julij razglaša za mednarodni dan spomina na genocid v Srebrenici, je v Srbiji in Republiki Srbski še vedno glavna politična tema. Tamkajšnje oblasti genocida ne priznavajo, resolucijo pa razumejo kot obsodbo celotnega srbskega naroda.