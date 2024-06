V soboto okoli 23. ure je pred klub Menza pri koritu, ki deluje na območju AKC Metelkova in v katerem je bila tisti večer gledališka predstava, prišlo približno ducat oseb maroškega rodu, opremljenih z bokserji, razpršilci (enega so vrgli v dvorano), palicami in noži z daljšimi rezili, pogovorno znanimi kot mačete. Hoteli so vstopiti v klub, v katerem je bil alžirski državljan, ki že dlje časa biva v Sloveniji in je v soboto zjutraj enemu od predstavnikov maroške skupine, za katero naj bi bilo značilno, da kroži med različnimi evropskimi mesti, očital, da s svojim vedenjem delajo zdraho.

Njegove navedbe so predstavnika maroške skupine razburile do te mere, da se je že v soboto zjutraj pred klub vrnil z nožem z daljšim rezilom in namero obračunati s prišlekom iz Alžirije, ki se je zatekel v vetrolov kluba. Uprava kluba je poklicala policijo, jo čakala 20 minut, nato so klub zaprli.

Dvakrat bežal pred nasilno skupino

V soboto zvečer je sledilo nadaljevanje. Ob 23.35, po gledališki predstavi Improvizacijskega gledališča Ljubljana (IGLU), ko je bilo v klubu še kakšnih petnajst obiskovalcev, je pred klub prišla razširjena skupina Maročanov z namero obračunati z istim alžirskim državljanom. Ta se je ponovno zatekel v notranjost kluba, saj mu je pretilo, da ga linčajo. Skupina je v vrata kluba metala steklenice in kamenje ter prevračala smetnjake pred klubom. »V nastalem kaosu smo zaprli vrata, organizirali prisebne, da počistijo steklovino, in ob 23.43 poklicali številko 113, naj nujno pošljejo interventno enoto, ker lahko vsak hip nekoga smrtno ranijo. Po desetih minutah razbijanja po vratih v poskusu, da bi vdrli, so napadalci zbežali v smeri SEM. Po eni uri čakanja na policiste smo ob 00:45 drugič klicali 113 in povedali, da interventne enote še vedno ni. Dežurni je povedal – z glasom, ki je kazal, da ga ti klici že malo motijo – da so patrulje že na terenu in da lovijo storilce. Na tej točki je prišlo do roba prepira, saj sem vztrajal, da bi policisti morali priti tudi na kraj napada, da dobijo potrebne podatke o napadu, napadalcih in podobno ter naredijo ustrezni zapisnik. Ker ni kazalo na razumevanje z druge strani, sva končala pogovor z zahvalo za pomoč,« pravi Samo Ljubešić, vodja kluba.

Na policiji so nam varnostni incident potrdili: »V soboto nekaj pred polnočjo smo bili obveščeni o pretepu med osebami v Metelkovi ulici v Ljubljani. Pred prihodom policistov na kraj dogajanja so se vse osebe razbežale, zato na kraju samem dejanskih okoliščin dogodka in udeleženih oseb ni bilo mogoče ugotoviti. So pa policisti v neposredni okolici ugotovili identiteto treh oseb, katerih morebitno vlogo v dogodku še preiskujejo. Do danes prijave morebitnih oškodovanih oseb nismo prejeli. Prav tako na kraju dogajanja ni bilo mladoletnih oseb. Policisti so, kljub temu da prijave oškodovancev nismo prejeli, opravili že več razgovorov s pričami dogodka in še vedno nadaljujejo ugotavljanje okoliščin z namenom razjasnitve dogajanja na kraju dogajanja,« so nam sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

O tem, kakšni bodo njihovi izsledki, bomo poročali, sobotni dogodek pa ponovno odpira problematiko posameznih nasilnih skupin na Metelkovi, še zlasti v kontekstu zadnjih zagotovil ljubljanskih policistov o domnevno okrepljeni skrbi za varnost.