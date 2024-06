Namen festivala Krafft je v osrednje gorenjsko mesto pripeljati svetovni izbor filmov, ki jih zaznamuje odlična igra, nadarjene in globalno prepoznavne igralce in igralke ter vrhunske strokovnjake in strokovnjakinje. Kot je na predstavitvi letošnjega festivala povedala programska direktorica Maja Sever, bo poleg tekmovalnega programa festival v Kranj spet pripeljal tudi spremljevalne celovečerne, kratke in študentske igrane filme. »Med njimi s študentskim oskarjem nagrajeni film Resnica (Istina), v katerem je glavno vlogo odigrala domača igralka Nika Rozman. Deset filmov v tekmovalnem programu se bo ponovno potegovalo za nagrado zlato jabolko, na otvoritvi festivala pa bodo podeljene tudi stanovske nagrade Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev za najboljše igralske dosežke slovenskih igralcev in igralk,« je dejala.

Aktualna strokovna srečanja

Festival bo tudi letos spremljal obsežen strokovni in spremljevalni program. Nataša Bučar, direktorica Slovenskega filmskega centra, je izpostavila, da je Krafft eden redkih filmskih festivalov v tem delu Evrope, ki nastaja v organizaciji filmskih delavcev in ustvarjalcev. »Projekt, ki smo ga zasnovali skupaj s filmskimi centri v regiji, v Slovenijo vsako leto pripelje uveljavljene igralce, pa tudi tiste, ki so se že prebili med zvezde, kot je to letos Zlatko Burić, ki je lani dobil nagrado evropske filmske akademije za najboljšega igralca,« je dodala.

Strokovna srečanja, okrogle mize in delavnice bodo pripravili v okviru programa ReAacting as a Star, ki je namenjen igralcem in filmskim delavcem iz regije. Letos bo tako v Kranju 15 nadarjenih igralcev iz regije razvijalo svoje veščine, poglabljalo poznavanje področja in se povezovalo na regionalni in evropski ravni. Med drugim bodo govorili o kastingu, o novih smernicah pri snemanju intimnih prizorov, spolnem nadlegovanju ter o položaju in zdravju igralca. »Z vrsto okroglih miz, mojstrskih tečajev in delavnic odpiramo številne teme in sodelovanja, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju igralskih karier in uspešnejšim prihajajočim filmskim projektom,« pa je o spremljevalnem programu povedala programska direktorica ReActing as a Star Tanja Hajon.

Glavni selektor festivala je letos uveljavljeni turški gledališki, filmski in televizijski igralec Taner Rumeli, ki je slovenskemu občinstvu znan po vlogah v serijah Ne izpusti me, Svojeglava ljubezen, Ljubezenska past in Oče. V Slovenijo s Tanerjem prihaja večja delegacija turških igralcev, med njimi tudi priznana igralka Şerif Sezer, ki je med drugim nastopila v filmu Babam ve Oglum, ki velja za enega najboljših turških filmov vseh časov. Poleg Şerif bodo v Kranju tudi Onur Özaydin, igralec iz serije Po poti resnice, Sezin Bozaci, igralka iz serije Zapeljive, in Baris Aytac, igralec iz serije Prepovedano jabolko.

Bogat tekmovalni program

Taner Rumeli je izbral deset filmov svetovne filmske produkcije. Tekmovalni program sestavljajo trije italijanski filmi s temami, ki trenutno polarizirajo italijansko družbo: Jaz, kapitan, Ognjemet ljubezni in Jutri je še en dan. V tekmovalni program so uvrščeni še mehiška drama Slab igralec, ki jo je režiral Jorge Cuchi, napeta sodna drama Cedrica Kahna Goldmanov proces,drama grške režiserke Sofie Exarchou z naslovom Animatorji, francoska drama režiserke Valerie Donzelli Samo midva, tekmovalni izbor pa zaključujeta filma na temo problematike Bližnjega vzhoda: iranska ljubezenska zgodba Moja najljubša torta je bila med letošnjimi nominiranci za zlatega medveda na Berlinalu, dramo Učitelj, ki jo je režiral Farah Nabulsi, pa je The Hollywood Reporter opisal kot pretresljivo dramatizacijo življenja v okupirani Palestini. V glavni vlogi blesti lanski prejemnik Krafftove nagrade zlato jabolko za posebne igralske dosežke, palestinski igralec Saleh Bakri, tokrat v vlogi učitelja.

Festival se bo v Kranju začel 15. junija. Filmske projekcije bo gostil Moj kino, strokovni program in družabna srečanja pa bodo potekali tudi v Layerjevi hiši in stolpu Škrilovec.

