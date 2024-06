Pri naših severnih sosedih se na evropskih volitvah, ki bodo merjenje utripa pred jesenskimi parlamentarnimi volitvah, nakazuje jasen premik v desno. Vladajoča ljudska stranka (ÖVP) se s socialdemokrati bori za drugo mesto, največ od 20 evropskih poslanskih sedežev pa si obeta vse močnejša skrajno desna svobodnjaška stranka (FPÖ) Herberta Kickla.

ÖVP kanclerja Karla Nehammerja se obeta padec s 34 odstotkov na okoli 24 odstotkov. Socialdemokrati bi utegnili ohraniti okoli 24 odstotkov glasov izpred petih let, medtem ko bi svobodnjaki z 28 odstotki utegnili rezultat izboljšati za 11 odstotnih točk. Koalicijski partnerji ljudske stranke Zeleni bi verjetno nekaj izgubiti, zagotovo pa ne bodo kaj prida pridobili, saj se je njihova vodilna kandidatka Lena Schilling zapletla v več afer in tako ni izpolnila pričakovanj, da bi kot 23-letnica in eden najbolj vidnih obrazov avstrijskih podnebnih protestov Petki za prihodnost privabila mlade v objem Zelenih.

Polet FPÖ zaradi več razlogov

»FPÖ profitira zaradi več dejavnikov. Veliko ljudi po vsej Evropi je nezadovoljnih. Do tega ne prihaja samo v Avstriji. Soočeni smo z več krizami in nizkim zaupanjem ljudi v vlade, da bodo znale te krize upravljati. Drugi pomemben dejavnik je, da je ​FPÖ tokrat zelo enotna in prihaja do zgolj majhnih trenj med strankarskimi veljaki na zvezni in deželni ravni,« pravi Christoph Hofinger, politični analitik pri avstrijskem inštitutu za družbene raziskave in svetovanje Sora. Po njegovi oceni se tokrat prvič kaže, da lahko FPÖ tudi za evropske volitve mobilizira volilce, in če jim bo v nedeljo uspelo zmagati, bo to novost.

Ena izmed poglavitnih tem volilne kampanje v Avstriji so migracije. Nehammer sicer zagovarja trdo linijo in je navdušen nad britanskim dogovorom z Ruando o preusmeritvi prosilcev za azil v Afriko. Toda FPÖ s Kicklom na čelu – stranka sodi v evropsko skrajno desno skupino Identiteta in demokracija – je še bolj jastrebovska: zavrača vsakršno množično priseljevanje in v stilu Najprej Avstrija zahtevo večjo suverenost države. Z geslom Ustavite norost EU utegnejo prepričati vsakega tretjega Avstrijca, da bo glasoval svobodnjake. Njihov vodilni kandidat Harald Vilimsky predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen očita spodbujanje vojne v Ukrajini, proti njenemu drugemu mandatu pa je zato, ker naj bi ji spodletelo tudi pri zelenem dogovoru in migracijah.

Tvegana igra ljudske stranke

»ÖVP je bila z migracijami uspešna v času Sebastiana Kurza. Lahko pa se tema migracij, če se jo meri z vatli FPÖ, za ÖVP opiše kot tekma v gosteh. Pod Kurzem je bila ÖVP sposobna to igro v gosteh tudi zmagati. ÖVP glede migracij tokrat pošilja podobna sporočila, razlika je v tem, da o svobodnjakih pravi, da so proti Evropi, medtem ko sami Evropo podpirajo,« razlaga Hofinger. Po oceni našega sogovornika je sicer vprašanje, ali se bo ljudski stranki takšno razlikovanje izšlo. Temo migracij si namreč lasti predvsem FPÖ, in prav zato ÖVP tvega, da bo takšno razlikovanje na koncu koristilo svobodnjakom.

Za mnoge je tokratno glasovanje na evropskih volitvah tudi močan pokazatelj, kako bi se utegnilo volilno telo obnašati na septembrskih parlamentarnih volitvah. Svobodnjaki so že bili v vladi, niso pa še nikoli sami sestavljali vlade. Hofinger sicer opozarja, da so imeli v Avstriji že veliko evropskih volitev, ki so jim jeseni sledile domače, kjer pa so bili rezultati nekaj mesecev kasneje povsem drugačni. Po njegovem bodo morda volilci zdaj sprostili nakopičeni gnev, septembra pa spet glasovali drugače. Naš sogovornik sicer opozarja, da bi FPÖ s prvi mestom na evropskih volitvah lahko trdila, da je sposobna zmagovati tudi doma. Hkrati pa bi bilo pomembno tudi, kdo bo zasedel drugo mesto, saj bi ta stranka – ljudska stranka ali socialdemokrati – lahko trdila, da je prvi Kicklov izzivalec.

