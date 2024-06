Siloviti nalivi, ki so popoldne prizadeli severovzhodni del države, so povzročili poplave. Najhuje je v nekaterih podravskih občinah, v Halozah in Prlekiji. Meteorna voda je zalivala kleti, aktivirane so vse razpoložljive gasilske enote. Ponekod je voda zalila cestišče, zato več cest ni prevoznih. Meteorna voda je zalivala predvsem kletne prostore objektov, sprožilo se je 16 zemeljskih plazov. Zvečer je v naselju Meljski Hrib v občini Maribor zaradi udara strele zagorelo podstrešje stanovanjskega objekta. Mariborski gasilci so požar pogasili.

Župan občine Radenci Roman Leljak je na svojem Facebook profilu ponedeljkovo vremensko dogajanje označil za katastrofo, predelom, kjer je bilo najhuje, pa je obljubil tudi denarno pomoč. »Nujne službe se po svojih najboljših močeh trudijo vzpostaviti normalno stanje. Zaradi ogromnega obsega škode na infrastrukturi ljudi prosimo za potrpežljivost in razumevanje. Vsem, ki vas je poplavilo v Boračevi, bom jutri na izredni seji občinskega sveta predlagal, da že ta teden izplačamo 1000 evrov pomoči. Prosim, poslikajte, dostavite nam slike notranjosti hiš in številko transakcijskega računa,« je zapisal župan.

Po zadnjih podatkih je bilo v kraju Boračeva v Občini Radenci poplavljenih okoli 100 hiš. Kot je za STA razložol župan, je biloi vhišah do pol metra vode, v nekaterih tudi do štiri metre, poškodovane so tudi ceste. Škoda je zelo velika, po prvih županovih ocenah nekaj sto tisoč evrov.

Po županovi oceni je bila ključna za dogodek ogromna količina dežja, ki je padel v zelo kratkem času. Meni pa, da tudi komasacije na bližnjih poljih pred leti niso pripomogle k temu, da se kaj takega ne bi zgodilo, je dodal.

»Sinočnje količine vode so zelo presegle normalne količine dežja, tega se ne da zanikati, tako da se včeraj Boračeva in Radenci v nobenem primeru ne bi rešili poplav. A v preteklosti so s komasacijami, ko so delali velike obdelovalne površine, zasipali nekatere manjše potoke in jarke in vse skupaj speljali v le en potok, kar je seveda napaka. A včeraj bi bile poplave v vsakem primeru,« je še dodal Leljak za STA.

Hudo je bilo tudi na območju občine Gornja Radgona. Aktivnosti je koordiniral štab civilne zaščite. Po njihovih informacijah je v poznih popoldanskih in večernih urah občino Gornja Radgona zajelo neurje z velikimi količinami padavin v zelo kratkem času. Sprožili so se številni zemeljski plazovi, poplavljenih in poškodovanih je nekaj cest, ki so zaradi tega zaprte ali težje prevozne. Narasli so hudourniški potoki, zaradi plazov je ogroženih nekaj hiš, daljnovod v naselju Police in vodovodno-kanalizacijsko omrežje.

Plohe in nevihte so možne tudi danes

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od danes sredi dneva do vključno večera bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije možni močnejši krajevni nalivi.

Obeti: V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo topleje.

Vremenska slika: Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki se čez Slovenijo, severni Jadran in zahodni Balkan pomika proti srednji in vzhodni Evropi.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, ki jih bo manj ob severnem Jadranu. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ob morju bo suho.