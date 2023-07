Prehitri prsti

Zdelo se je, da je po drugi svetovni vojni in vseh genocidih 20. stoletja, po koncentracijskih taboriščih, iztrebljanjih in pokolih nekako bolj jasno, kaj je zlo. Vendar trdovratno ni. Kot bi med družbenimi prsti vedno znova sluzavo spolzela jasnost, kaj je družbeno nesprejemljivo. Ko kriteriji zbledijo, postane vse enako prav in kar koli mogoče. Pristanemo v negotovosti, v nestabilni in zato nevarni družbi. Ja, nevarni, kajti varni smo, ko lahko živimo v miru. V miru pa ne moremo živeti, če imajo moč in vpliv v rokah tisti, ki jim je iztiril etični kompas in družbo prepojijo z verbalnim, psihičnim ali celo fizičnim nasiljem, ga podpirajo ali opravičujejo. Trije sveži primeri.