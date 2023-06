Kar se je začelo s Cristianom Ronaldom, ki je po razhodu z Manchestrom Unitedom sprejel astronomsko ponudbo, vredno 200 milijonov evrov na leto, se v tem poletju še stopnjuje. Nove klube imajo tudi dobitnik zlate žoge Karim Benzema, svetovni prvak N'Golo Kante, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech … Da največja imena med prestopnim rokom menjajo klubske barve, ni nič neobičajnega, a destinacija, ki so jo izbrali omenjeni, doslej ni bila na vrhu seznama želja. Klubi iz Savdske Arabije so vse bolj uspešni pri snubljenju (super)zvezdnikov. Še za Lionelom Messijem, ki je po dveh letih zaključil svojo zgodbo s PSG, so vrgli trnek, a se je Argentinec naposled odločil za Inter Miami v ameriški ligi MLS.

Tudi brez Messija savdski ligi v prihodnji sezoni ne bo manjkalo zvezdniškega pridiha. »Denar je sveta vladar,« najenostavnejšo razlago, zakaj se vse več ne nujno veteranov z bogatim nogometnim življenjepisom odloča za odhod v kraljevino, ponudi Oliver Bogatinov, trenutno trener Radomelj, ki je v Savdski Arabiji deloval med letoma 2013 in 2015. »Tam je vse povezano z državo, klube običajno vodijo ljudje z državnega vrha, celo člani kraljeve družine. Denar od nafte, ki jo kupuje ves svet, se steka na njihove račune. Lahko si privoščijo obsežne investicije v svoje igračke,« nadaljuje Bogatinov. Karim Benzema je sicer zatrdil, da si je kot musliman vedno želel živeti v muslimanski državi, in poudaril, da je Džeda, od koder je njegov novi klub Al Itihad, blizu Meki, a razkošna ponudba, ki naj bi bila vredna 100 milijonov evrov na leto, je zagotovo pomagala, da je štirikratni zmagovalec lige prvakov po 14 letih slekel dres Reala Madrid. Pa ta denar ni od kogar koli. Kraljevi sklad Public Investment Fund (PIF), ki ga vodi prestolonaslednik Mohamed bin Salman, je letos prevzel lastništvo nad četverico največjih klubov v kraljevini. Al Nasr, Al Hilal, Al Itihad in Al Ahli so odslej pod njegovim patronatom. Verjetno ni naključje, da je prav ta četverica začela v svoje vrste vabiti zveneče okrepitve. Kalidou Koulibaly in Ruben Neves sta nova člana Al Hilala, Karim Benzema in N'Golo Kante Al Itihada, Hakim Ziyech se bo v Al Nasru pridružil Cristianu Ronaldu, kmalu naj bi jima sledil še hrvaški reprezentant Marcelo Brozović … Že prej so bili klubi odvisni od države oziroma od ministrstva za šport, ki jim je zagotavljalo finančno podporo. Kot je poročala Al Jazeera, je kraljevina še lani nekaterim klubom odpisala dolg, vstop sklada PIF pa naj bi bil prvi korak k, kakor čudno se že sliši, večji samostojnosti in manjši odvisnosti od državnih sredstev. Sklad, ki je jeseni 2021 izpeljal prevzem angleškega premierligaša Newcastla in ga v dveh letih spravil do lige prvakov, pač misli resno. Poteze Mohameda bin Salmana, piše The Athletic, niso namenjene le krepitvi imidža Savdske Arabije v zahodnem svetu, ampak tudi med prebivalci največje države na Arabskem polotoku. Damo vam vse, kar želite, vi pa nikoli ne dvomite v oblast, je sporočilo, ki ga tudi prek nogometa vse številčnejšemu – če je v Savdski Arabiji leta 1950 živelo tri milijone ljudi, jih je danes že več kot 35 milijonov – in mlademu – le trije odstotki Savdijcev so starejši od 65 let – prebivalstvu pošiljajo kronane glave.

Ko dobiš vse, ne ceniš kakovosti

Pa tudi priložnosti za zaslužek se ne bodo odrekle. Cristiano Ronaldo je spomladi v savdski ligi odigral 16 tekem in dosegel 14 golov, njegov Al Nasr sicer ni osvojil naslova, končal je na drugem mestu, je pa obisk na tekmah povečal za kar 143 odstotkov, poroča The Athletic. Prihod dodatnih zvezdnikov naj bi še dvignil zanimanje med navijači. »Savdska Arabija je leta 2008 začela uvajati bolj evropske standarde, začela vabiti nogometaše in trenerje iz Evrope. Sam sem spoznal, da je tam nogomet izjemno popularen, Al Hilal je eden najbolj priljubljenih, če ne kar najbolj priljubljen klub v državi in tudi v Aziji. V azijski ligi prvakov je nekaj takega kot Real Madrid v Evropi,« štirikratnega zmagovalca azijske lige prvakov in še petkratnega finalista opisuje Jeseničan.

Bogatinov se je spomnil tudi zanimive izkušnje iz kraljevine. »Eden od princev je želel, da smo trenerji v Al Hilalu malo bolj izobraženi, dvanajst, kolikor nas je bilo, nas je imelo sedem dni na voljo Marcela Bielso, ki je za nas pripravil podrobna predavanja. Vse je plačal princ. Tega se ne zasledi v javnosti, a kot to počnejo denimo s pevci, ko si zaželijo kakšnega zvezdnika za zasebno zabavo, delajo tudi s trenerji vrhunskega kova,« je razkril nekdanji športni direktor Maribora in Kopra.

Precenjeni domačini

Da se asi v zadnjih letih kariere odpravijo v bolj eksotične dežele po zajeten ček, še zdaleč ni nova praksa, a to poletje utegne vse obrniti na glavo. Ne le po veteranih, kot sta Ronaldo in Benzema, tudi po mlajših so se ozrli upravljalci več kot 500 milijard evrov vrednega premoženja v skladu PIF. Portugalec Ruben Neves je evropskemu nogometu pomahal v slovo pri 26 letih in se iz angleškega Wolverhamptona v Al Hilal preselil za v arabskem svetu rekordno 55-milijonsko odškodnino. Tudi Ziyech bi bil pri 30 letih še kako koristen za katerega od evropskih velikanov. Množičnih odhodov evropskih nogometašev v Savdsko Arabijo to sicer ne bo sprožilo, saj imajo tudi tam klubi na voljo omejeno število mest v ekipi za tujce, meni Bogatinov. Savdijci ob zvenečih imenih razvijajo lasten kader, njihova reprezentanca, sestavljena izključno iz igralcev iz domače lige, je redna udeleženka velikih tekmovanj, na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju je na kolena spravila celo kasnejšo prvakinjo Argentino. »Savdijci imajo zelo malo motiva, da bi igrali kje drugje. Cene, ki jih dosegajo v savdski ligi, so izjemno visoke, upam si celo trditi, da so precenjeni. Kakor čudno se sliši, je tudi to, kar se dogaja danes, precenjeno, če bi želeli upoštevati načelo, da si plačan toliko, kolikor daješ na igrišču,« ugotavlja naš sogovornik.