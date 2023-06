Na devet let in tri mesece zapora so nedavno na višjem deželnem sodišču v nemškem Koblenzu obsodili 37-letno Nemko, ki so jo v skladu s tamkajšnjimi zakoni o varovanju zasebnosti poimenovali zgolj Nadine K. Članico skrajne skupine Islamska država so obsodili zaradi uporabe orožja v vojni, zločinov proti človeštvu, trgovine z ljudmi ter pomoči pri genocidu in spolnem nasilju. Med drugim je bila vpletena v zasužnjevanje danes 22-letne Naveeniz verske manjšine jazidov.

Potem ko je Islamska država (IS) leta 2014 zasedla ozemlje jazidske manjšine na severu Iraka, je na tisoče moških in dečkov, starejših od 12 let, na hitro pobila, potem ko jim je postavila ultimat, naj se spreobrnejo ali umrejo. Približno 7000 žensk in deklet pa je zasužnjila in jih podvrgla surovim zlorabam. Med njimi je bila tudi takrat še najstnica Naveen. Dve leti je bila že sužnja, ko je prišla v družino Nadine K.

Nadine K. se je po ugotovitvah sodišča julija 2013 v Nemčiji poročila z državljanom Sirije in se spreobrnila v islam. Mož se je vrnil v Sirijo, kjer je delal kot zdravnik, ona pa se mu je pridružila decembra 2014. Oba sta se prostovoljno pridružila IS. Ko sta se preselila v Mosul na severu Iraka, je aprila 2016 mož domov pripeljal Naveen. Kot je poročal Washington Post, jo je dobil za »darilo«. Sužnje so namreč pogosto prodajali ali jih selili od enega do drugega lastnika. »Mož jo je redno posiljeval in pretepal in Nadine K. je to vedela,« so trdili tožilci. In ne le to, spolno zlorabo in drugo nasilje je celo spodbujala. »Vse to je služilo cilju Islamske države, da iztrebi jazidsko vero,« so prepričani tožilci.

Družina, ki je imela dva otroka, se je selila med Sirijo in Irakom, odvisno od trenutnih razmer in spopadov. Naveen je izpustila šele, ko je marca 2019 skušala pobegniti iz zadnjega oporišča IS Baghuz. Kurdske sile so družino pridržale. Nadinin mož naj bi bil zdaj v zaporu na severu Sirije, Nadine pa so marca predlani izročili Nemčiji.

Delala od jutra do večera

Naveen se je leta 2019 znašla v taborišču v Siriji, kjer ji je pomagal škotski humanitarec Alan Duncan. Zaradi izjemno slabih izkušenj iz preteklosti je kar nekaj časa trajalo, da se je odločila navezati stik z njim. Najprej ga je vprašala, ali bi lahko pomagal »neki« jazidki, ko je pritrdil, pa se je vendarle opogumila in priznala, da pomoč potrebuje sama.

Pričala je tudi na sodišču. Za Skynews je povedala, da je videla in bila deležna veliko nasilja in groženj. V ujetništvu so jo skupaj z drugimi sužnjami silili, da sprejmejo muslimansko vero: da molijo in se postijo, berejo Koran in se ga učijo. Ko je bila pri Nemki, je delala od zgodnjih jutranjih do poznih večernih ur. »Nemka se je obnašala kot gostja. Vse sem naredila sama, tudi pazila na njena otroka. Nikoli ni nič pospravila,« je opisovala Naveen, ki po oceni sodnika še vedno trpi zaradi vsega, kar se ji je zgodilo.

Odvetnica za človekove pravice Amal Clooney, ki je zastopala žrtev, je sodbo pozdravila. Izrazila je upanje, da bodo vsi, ko so zagrešili podobna kazniva dejanja, privedeni pred sodišče. Gre za tretjo sodbo te vrste. Novembra 2021 so zaradi umora petletne jazidske deklice na svojem domu iraškega državljana obsodili zaradi genocida in vojnih zločinov. Dobil je dosmrtno kazen. V ločenem sojenju so njegovo ženo zaradi umora obsodili na deset let zapora. Mesec dni pozneje je nemško sodišče izdalo prvo sodbo na svetu, ki je zločine IS nad jazidi priznala kot genocid.

*** Mož jo je redno posiljeval in pretepal in Nadine K. je to vedela. Ne le to, spolno zlorabo in drugo nasilje je celo spodbujala.