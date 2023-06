Konferenčna liga je najmlajše nogometno tekmovanje pod okriljem Evropske nogometne zveze (UEFA), ki jo več kot uspešno vodi Slovenec Aleksander Čeferin. Ravno najvplivnejši Slovenec v svetu športa je začetnik novonastalega tekmovanja, ki ga je lani, v svoji prvi izvedbi, dobila Roma. Tokrat sta se za evropsko lovoriko in vstopnico za nastopanje v evropski ligi naslednje leto borila londonski West Ham in italijanska Fiorentina.

Srečanje na stadionu v Pragi si je ogledalo malce manj kot 20.000 ljudi, še več navijačev, predvsem iz Londona, je bilo na ulicah glavnega češkega mesta. Veliki finale se je začel s taktičnim otipavanjem, ki v prvem polčasu ni prineslo zadetka. Najbližje temu je bil napadalec Fiorentine Luka Jović, ki je žogo spravil prek golove črte v sodnikovem podaljšku, a je videosodnik pokazal, da se je srbski napadalec nahajal v prepovedanem položaju.

Vsi že razmišljali o podaljških

V 62. minuti je angleške navijače z zadetkom z bele točke navdušil Said Benrahma. Za najstrožjo kazen je z nespretnim igranjem z roko poskrbel Cristiano Biraghi. Veselje Angležev ni bilo dolgo, saj je le pet minut po vodstvu West Hama izid poravnal Giacomo Bonaventura. Po zaspanem začetku se je igra razživela. Obe ekipi sta iskali zmago po rednem delu, a zadetka ni bilo. Ravno, ko so nogometaši začeli razmišljati o podaljških, so Londončani izpeljali bliskovit protinapad, ki ga je po podaji Brazilca Lucasa Paquetaja uspešno zaključil Anglež Jarrod Bowen, ki je pri 26. letih postal junak velikega finala. »Vedno sanjaš, da bi zadel v finalu tako pomembne tekme. Zadeti v zadnji minuti srečanja in ga odločiti, to je nekaj posebnega. To težko tudi sanjaš,« je bil po koncu tekme na robu solz Jarrod Bowen. »Za nami ni najboljša sezona v državnem prvenstvu. A že pred pričetkom smo videli, koliko navijačev je pripotovalo v Prago za nas. To nam je dalo dodatnega motiva in zmaga je tudi za njih,« je še dodal veliki junak finala.

Po slavju je sledilo razgrajanje

Zmaga v finalu konferenčne lige je bila tudi posebna za stratega angleškega moštva Davida Moyesa. Angleški strateg je v svoji dosedanji 25-letni karieri osvojil le eno lovoriko, ko je z Manchester Unitedom osvojil angleški superpokal. Tudi to sezono je bil v Angliji ves čas na udaru kritik, na koncu pa poskrbel za zgodbo s srečnim koncem. »Za menoj je dolga kariera in imel sem le redke takšne trenutke. West Ham je izjemen klub in res sem vesel za ta rezultat,« olajšanja po zmagi ni mogel skriti David Moyes. Razumljivo razočarani so bili v taboru Fiorentine, ki so postali še drugi italijanski poraženec v evropskem finalu to sezono. V finalu evropske lige je poraz doživela Roma, ki jo je premagala Sevilla. Imajo pa Italijani še vedno možnost, da stopijo na sam evropski nogometni vrh, saj bo v jutrišnjem finalu lige prvakov Inter izzval Manchester City.

Veliko slavje Londončanov je imelo tudi drugi polčas, ki londonskemu klubu ni v ponos. Navijači so že pred in med tekmo povzročali težave lokalni policiji, po velikem slavju pa so prestopili vse meje dobrega okusa. Večkrat so se spopadli s policisti in tako vrgli slabo luč na velik uspeh kluba. »Ta dejanja nimajo mesta v nogometu in nikakor ne predstavljajo vrednot našega nogometa. Obsojamo vsa dejanja manjšega števila posameznikov,« so se na izgrede odzvali v angleškem klubu.