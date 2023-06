Le še štirje dvoboji med posamezniki so ostali do konca na drugem letošnjem turnirju največje četverice v Parizu, in sicer današnja dva moška polfinala, jutrišnji ženski finale med Poljakinjo Igo Šwiatek (po dobrih dveh urah je bila s 6:2, 7:6 (7) boljša od Brazilke Beatriz Haddad Maia) in Slovakinjo Karolino Muchovo (po več kot treh urah je senzacionalno s 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5 premagala drugo nosilko Belorusinjo Arino Sabalenka) ter nedeljski moški dvoboj najboljših posameznikov. Danes, ob 15. uri, se obeta vrhunec OP Francije, saj bo na osrednjem igrišču Philippe Chatrier dvoboj, ki ga že vse leto pričakuje teniški svet. Prvič v tem koledarskem letu, skupno pa drugič, se bosta namreč v dvoboju generacij pomerila aktualna številka 1 svetovnega tenisa Carlos Alcaraz in številka 1 z najdaljšim stažem vseh časov Novak Đoković. Prvi pokal skupnih zmagovalcev med mešanimi dvojicami sta včeraj dvignila Japonka Miju Kato in Nemec Tim Pütz.

Veter pomemben dejavnik

Prvi medsebojni dvoboj sta tekmeca odigrala lani na peščeni podlagi v Madridu, s 6:7 (5), 7:5, 7:6 (5) ga je dobil takrat še najstnik Carlos Alcaraz, ki je pred dobrim mesecem dopolnil 20 let. Strokovnjaki pred današnjim dvobojem menijo, da ta podatek ne pomeni veliko, saj je španska metropola znana po visoki nadmorski višini, zato so žogice precej hitrejše. Zanimivo razmišljanje pred dvobojem je podal Brad Gilbert, nekdanji četrti igralec sveta, ki se je v svetu tenisa še bolj uveljavil kot trener Andrea Agassija, Andyja Roddicka in Andyja Murraya. Američan pravi, da je zanj rahli favorit Novak Đoković, čigar prednost pa se bo izničila, če bo pihal močan veter, kot je praksa v zadnjih dveh tednih. V tem primeru naj bi bolj do izraza prišla moč Alcaraza.

»Največjo prednost Đokovića vidim v njegovih izkušnjah, saj bo imel v tesnem dvoboju, če se bo zavlekel v pet nizov, prednost,« meni Brad Gilbert, ki opozarja, da je Srb dobil vseh pet podaljšanih iger, ki jih je odigral letos v Parizu. »Kljub temu menim, da ima Alcaraz recept, kako odpreti ključavnico morebitne podaljšane igre. Ne pričakujem tako napadalne igre Alcaraza, kot jo je kazal na letošnjem turnirju. Novak se brani izvrstno, zato ga je moč premagati zgolj z raznovrstno igro. Te je Alcaraz nedvomno sposoben. Dvoboj bo nepredvidljiv. Prava sladica,« je prepričan Gilbert.

Alcaraz precej manj na igrišču

Šestnajst let starejši Novak Đoković je imel do uvrstitve v polfinale na papirju precej lažje delo, saj je od najbolj uveljavljenih igralcev na svetu premagal le Karema Hačanova, proti kateremu se je sijajno izvlekel v drugem nizu, da ni padel v brezno zaostanka z 0:2 v nizih. Doslej je Srb preživel na igrišču dobrih 14 ur in pol (v povprečju slabe tri ure na dvoboj) Carlos Alcaraz je v zadnjih treh krogih povsem nadigral velemojstre, kot so Denis Šapovalov, Lorenzo Musetti in Stefanos Cicipas. Vsi trije poraženci imajo skupno točko, saj igrajo enoročni backhand, medtem ko Srb svoje uspehe dosega z dvoročnim. Zato se poraja vprašanje, kako bo Alcaraz kos temu izzivu. Španec je pet dvobojev letos v Parizu dobil v enajstih urah (v povprečju dobri dve uri na dvoboj).

Današnja tekmeca sta polna medsebojnih pohval, oba tudi odločno poudarjata, da ju zanima zgolj zmaga. »Če želiš biti najboljši, moraš premagovati najboljše. Že dalj časa se veselim dvobojev z Novakom. Komaj čakam, da stopiva na igrišče in se pomeriva. Zavedam se, da imam zgodovinsko priložnost proti igralcu, ki ga zelo spoštujem in ki je po mojem mnenju vseeno favorit,« je odločen in spoštljiv Carlos Alcaraz. Stavnice menijo drugače. Koeficient na zmago Đokovića se giblje celo do trikratnika vloženega evra, medtem ko za zmago Alcaraza ponujajo maksimalno 1,5-kratni koeficient. Na papirju bo izenačen tudi drugi moški polfinale. Soj luči bo usmerjen v Alexandra Zvereva, ki se leto dni po hudi poškodbi, zaradi katere je bil, kot se je izrazil, v najtežjem letu športne poti večji del odsoten z igrišč, bori za uvrstitev v veliki finale turnirja za grand slam. Premagati bo moral lanskega finalista in četrtega igralca sveta Casperja Ruuda.