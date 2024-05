Visoko londonsko sodišče je julija lani zavrnilo vseh osem razlogov Assangeve pritožbe proti izročitvi ZDA, razen pravice do priziva. Sodišče je danes objavilo, da ustanovitelju Wikileaksa dovoli pravico do priziva.

Ta pravica je bila pogojena, če Bidnova administracija sodišču do 16. aprila ne bi posredovala več zahtevanih zagotovil, med njimi, da bo v primeru izročitve v ZDA varen pred smrtno kaznijo in da bo imel pravico do svobode govora, ki jo prinaša prvi amandma k ustavi ZDA.

Sodišče je danes razsodilo, da so zagotovila ZDA glede njegovega primera nezadovoljiva. Sodnika, ki sta primer obravnavala, pa sta v kratki razsodbi zapisala, da trditve ZDA ne zadostujejo, in dejala, da bosta dopustila pritožbo.

Assange trdi, da je postopek proti njemu politično motiviran, njegovi odvetniki pa so nakazali, da so zadevo pripravljeni predati Evropskemu sodišču za človekove pravice.

Assangeu v ZDA zaradi obtožb o vohunjenju (17 točk obtožnice) in računalniški zlorabi, povezanih z objavo na desettisoče zaupnih ameriških diplomatskih in vojaških dokumentov (o vojnah v Afganistanu in Iraku) na Wikileaksu v letih 2010 in 2011, grozi do 175 let zaporne kazni.