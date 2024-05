Obtožena mama nesrečnega fantka, ki je umrl pred skoraj letom dni, Tea Kotnik in njen partner Tilen Novak, ki pa ni oče otroka, sta na sodišče prišla v spremstvu pravosodnih policistov.

Kotnikovo so pripeljali z Igra, Novaka pa so peš privedli iz celjskega pripora, prvič pa sta skupaj sedla na zatožno klop. Predobravnavni narok zanju je bil namreč opravljen ločeno.

A, kot je bilo pričakovati, je odvetnik Kotnikove Andrej Kac vztrajal, da senat izključi javnost tekom celotne obravnave zaradi občutljivosti podatkov, ki bi lahko stigmatizirali tri mladoletne otroke, stare osem, štirinajst in šestnajst let, ki jih še ima Kotnikova.

Tožilec Jošt Jeseničnik se s tem, da bi celotno sojenje zaprli za javnost, ni strinjal, pač pa je dejal, da bi za zaprtimi vrati oba obdolžena podala le vsak svoj zagovor, da ne bi bila razkrita identiteta še živega mladoletnega oškodovanca, ki naj bi mu omogočila uživanje prepovedanih drog.

Senat je predlogu zagovornika Kaca delno ugodil, zato ni znano, če sta se obtožena sploh odločila za zagovor ali ne.

Obtoženka je po dogodku histerično vpila

Tožilec je še enkrat prebral obtožnico, ki tako Kotnikovi kot Novaku v sostorilstvu očita storitev štirih kaznivih dejanj. Med njimi povzročitev smrti še ne dve leti starega fantka 20. junija lani, ki sta ga pustila v avtu najmanj tri ure, ta pa je bil v avtu privezan z varnostnimi pasovi v otroškem sedežu, avto pa je bil parkiran na soncu. Zaradi tega je bil izpostavljen visokim temperaturam in je doživel hipertermijo oziroma toplotni šok.

Prav tako sta oba obdolžena, mimogrede, mama fantka je ves čas sojenja jokala, hudo kršila svoje dolžnosti, saj nista poskrbela za otrokovo higieno, niti zdravo rast in razvoj. Vpričo otroka sta uživala prepovedane droge in alkohol, otrok pa je tudi sam prišel v stik z metadonom in sintetično prepovedano drogo alfa PiHP, katerih sledi so našli tudi v njegovi krvi.

Prav tako mama fantka ni ustrezno skrbela za njegovo ustno higieno, saj je bilo njegovo zobovje močno poškodovano. Brez nadzora pa sta fantka puščala tudi ponoči. Novak je otroka prevažal v avtu pod vplivom prepovedanih drog in brez veljavnega vozniškega izpita.

Prav tako obtožnica obema očita neupravičeno prodajo, prenašanje in hrambo prepovedanih drog in celo omogočanje uživanja le-teh mladoletni osebi in osebi, ki je bila v procesu odvajanja.

Pri Novaku so našli tudi več alu zavitkov belega prahu, tudi heroina, ki naj bi ga kupoval tako na Kitajskem kot v Turčiji.

V nadaljevanju sojenja so nato prebrali nekaj listin, večinoma zapisnike o ogledu kraja kaznivega dejanja policistov in preiskovalne sodnice ter odredb o hišnih preiskavah. Kot smo lahko slišali, so bili žalski policisti obveščeni o neuspešni reanimaciji fantka, ko je njegovo smrt že potrdila zdravnica. Policisti so z mamo fantka takoj po dogodku tudi poskušali opraviti razgovor, a to ni bilo možno, saj je le histerično vpila.

Slišali smo lahko tudi, da je dan pred tragičnim dogodkom prestala operacijo na dojkah, zato je zaužila tudi nekaj zdravil in tudi prepovedanih substanc.

Obtoženi pa je pogovor s policisti odklanjal, kar je povedal, pa je bilo nerazločno in nepovezano. »Zelo je bil nemiren, ves čas se je obnašal, kot da želi nekaj skriti, ves čas je tudi nekaj iskal,« so zapisali policisti.

Preiskovalna sodnica je še isti dan odredila tudi sodno obdukcijo trupelca nesrečnega fantka, ta pa je pokazala strašen vzrok smrti, prav tako je bila toksikološka preiskava in odvzem telesnih tekočin odrejena za oba obdolžena.

Sojenje se bo nadaljevalo 5. julija, ko bodo na sodišče povabljeni tudi že nekateri izvedenci.