V četrtek zvečer je na območju občine Šmarje pri Jelšah v zelo kratkem času padlo slabih 100 litrov dežja na kvadratni meter. Zaradi močnega deževja je prišlo do razlitja Šmarskega potoka s pritoki. Najhuje je bilo v središču Šmarja pri Jelšah, kjer je v ulicah ob Šmarskem potoku in glavni cesti skozi naselje poplavilo približno 30 stanovanjskih in poslovnih objektov.

V nekaterih drugih krajih občine je bilo poplavljenih več odsekov cest in kmetijske površine. Namočena zemlja pa je v petek povzročila plazenje tal na območjih krajevnih skupnosti Šentvid pri Grobelnem, Sladka Gora in Sveti Štefan, vendar plazovi ne ogrožajo objektov niti cestne infrastrukture.

V Šmarju so v že očistili vse površine, sanacija nastale škode pri občanih in podjetjih pa se še nadaljuje. Iz občine so sporočili, da podatkov o škodi še ni,saj morajo najprej opraviti popis.