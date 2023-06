Več kot tri ure in pol je potreboval srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, da se je prebil v osmino finala drugega letošnjega turnirja največje četverice v Parizu. Zmagovalec 22 turnirjev za grand slam je sicer Španca Alejandra Davidovicha Fokino premagal v treh niz, vendar sta prva dva, ki ju je dobil v podaljšani igri, trajala skoraj tri ure. V tem času se je na osrednjem igrišču nekajkrat znašel v težkem položaju, ki pa ga tekmec ni znal izkoristiti. Čeprav Đoković v Parizu še ni izgubil niza, se iz kroga v krog vse bolj muči, do rekordne 23. lovorike pa ga ločijo še štiri zmage. Za presenečenje dneva je poskrbel Italijan Lorenzo Sonego, ki je proti sedmemu igralcu sveta Andreju Rubljovu zaostajal z 0:2 v nizih, a dvoboj spreobrnil in se uvrstil med najboljših 16 igralcev na peščeni podlagi.

Posebno pozornost današnjih dvobojev šestnajstine finala med posamezniki bo vzbudil dvoboj med Coco Gauff in Miro Andrejevo. Igralki sta pred kratkim skupaj dopolnili 35 let, Američanka marca 19, Rusinja konec aprila 16. S podvigom je postala šele sedma igralka v zgodovini, ki se je mlajša od 17 let uvrstila v tretji krog Rolanda Garrosa. Mira Andrejeva je na prvem letošnjem turnirju za grand slam v Avstraliji igrala še v mladinski konkurenci, kjer je izgubila v finalu proti Rojakinji Alini Kornejevi, v Pariz pa je pripotovala že kot 143. igralka svetovne lestvice. Na Rolandu Garrosu kaže rušilno moč, saj je najprej gladko dobila vse tri kvalifikacijske dvoboje, v prvih dveh krogih pa je Američanki Alison Riske Armitraj in Francozinji Diane Parry oddala vsaki le po tri igre.

Ruska najstnica izhaja iz Sibirije, od koder se je zaradi boljših vadbenih pogojev preselila v Soči. Pot jo je kmalu popeljala v Cannes, iz Francije pa pod okriljem agencije IMG v Brandeton na Floridi. V tej sezoni je pred prihodom v Pariz na peščenih turnirjih doživela le dva poraza. Osvojila je turnirja nižjega ranga v Chiassu in Bellinzonu, svojo moč pa je v članski kategoriji prvič pokazala na mastersu v Madridu, kjer je v prvih treh krogih premagala uveljavljene igralke, kot so Kanadčanka Leylah Fernandez, Brazilka Baia Haddad Maia in Poljakinja Magda Linette, v osmini finala pa je priznala premoč Belorusinji Alini Sabalenki. Na drugi strani je Coco Gauff pri 19 letih že uveljavljena teniška igralka, potem ko je nase opozorila pred štirimi leti, ko se je pri rosnih 15 letih prebila v osmino finala Wimbledona, lani pa je bila finalistka Pariza, ko je v finalu občutila moč Poljakinje Ige Šwiatek. »Zaenkrat lahko rečem le, da sem s prikazano igro v Parizu zadovoljna. Veselim se vsakega naslednjega dvoboja,« diplomatsko pravi Coco Gauff.

V ženski konkurenci od včerajšnjih dvobojev izpostavimo Darjo Kasatkino. Deveta igralka sveta je Američanki Peyton Stearns oddala le eno igro ter v slabi uri zaslužila 45.000 evrov. Pred tem si jih je tako Rusinja kot vse igralke in igralci, ki so se uvrstili v drugi krog, že zagotovila 97.000. Dodajmo, da bosta zmagovalca Rolanda Garrosa prihodnjo soboto in nedeljo zaslužila 2,3 milijona evrov, poražena finalista pa polovico glavne nagrade.