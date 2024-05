Argentinski predsednik Milei je na konferenci, ki jo je organizirala skrajno desna stranka Vox, ostro kritiziral socializem, saj se po njegovem globalne elite ne zavedajo njegove uničevalnosti in ravni zlorab, ki da jih lahko proizvede. Besedam pa je dodal še komentar o skorumpirani soprogi, s čimer je izzval jezen odziv španske vlade.

Španija je že nekaj ur po nastopu Mileija poklicala svojo veleposlanico v Argentini v domovino, v torek pa je zunanji minister Jose Manuel Albares javil, da bo tam tudi ostala. Pred tem je Madrid od Mielija zahteval javno opravičilo za izjave, ki naj bi bile žaljive, a je ta tovrstno dejanje zavrnil in obenem nanizal vrsto obtožb in kritik na račun Sancheza in španske vlade. Do njega naj bi bil žaljivi in ga označevali za ksenofoba, rasista in zanikovalca znanosti.

Strani vztrajata vsaka pri svojem in tudi v torek se je nadaljevala izmenjava tovrstnih in podobnih izjav, zunanji minister Albares pa je ob naznanitvi umika veleposlanice dejal, da ne obstaja precedenčni primer, ko bi vodaj države prišel v prestolnico druge države in tam žalil njene institucije ter se vmešaval v njene notranje zadeve.

Povod za obtožbe je bila preiskava proti soprogi predsednika vlade Sancheza zaradi očitkov o korupciji, ki jo je nedavno sprožilo in kmalu nato tudi ustavilo špansko tožilstvo. Španski premier si je takrat vzel nekaj dni za razmislek o morebitnem odstopu.