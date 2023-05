Poslanec SDS Zvonko Černač je premierja Roberta Goloba vprašal. kaj namerava vlada narediti glede napovedi treh lastnikov, Smučarske zveze Slovenije, Olimpijskega komiteja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije, o prodaji svojih deležev tujemu skladu.

Golob je opozoril, da vlada ni lastnica Športne loterije, prodajalci pa da niso povezani z državo. Sistem upravljanja z naložbami v državnem premoženju je drugače organiziran, vlada nima nobenih pristojnosti, je pojasnil.

»Tudi sam sem bil nad navedbami presenečen in si prodaje ne želim. Izkušnje, ko so prejšnje vlade prodajale naše premoženje tujim skladom, so brez izjeme slabe. Do zdaj se je vedno izkazalo, da so tuji skladi preoblikovali uspešna podjetja in jih potem bistveno dražje prodali naprej,« je dejal in napovedal, da bodo kljub vsemu preučili, kako bi se lahko država posredno vključila v postopek. Kot eno od možnosti vidi uveljavljanje predkupne pravice, kar bi morda lahko storila Pošta Slovenije.

Golob: Reševanje težav medvrstniškega nasilja se mora začeti z zgledom v parlamentu

Vodjo poslanske skupine NSi Janeza Ciglerja Kralja je zanimalo, ali se vlada namerava lotiti nujno potrebnih zakonodajnih sprememb za učinkovito obravnavo medvrstniškega nasilja. Posamezni primeri medvrstniškega nasilja in zaskrbljujoči statistični podatki namreč po mnenju NSi nakazujejo zaskrbljujoč trend, da je medvrstniškega nasilja veliko, to postaja vedno bolj brutalno, zato si pred tem problemom ne smemo zatiskati oči. Ob tem je Cigler Kralj spomnil, da je bil v slovenskih šolah organiziran dan kulture, nenasilja in strpnosti, drugih ukrepov pa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ni napovedalo, kar po oceni NSi kaže, da se ministrstvo, ki je po njihovih navedbah preslišalo opozorila učiteljev in ravnateljev, da brez spremembe zakonodaje medvrstniškega nasilja ne bodo zmogli obvladati, ne zaveda resnosti problema.

Premier je odgovoril, da je tema zelo kompleksna, reševanje teh težav pa da se mora začeti z zgledom v parlamentu. »Če žečlmo preprečiti nasilje, se moramo temu odpovedati prvi. Rešitev je enostavna, moramo se poslušati,« je dejal. Kot je povedal, so pripravili, in s šolskim sindikatom tudi uskladili normative, drugi korak pa bo opolnomočenje učiteljev, da bodo lahko svojo funkcijo ustrezno oporavljali.

Dodal je, da je zakon o šolstvu že v javni obravnavi in da bodo upoštevali vse ustrezne predloge. Sicer pa je po njegovi oceni za dogodke v Srbiji kriva prevelika količina orožja, ta vlada pa je lažji dostop do orožja, ki ga je predvidevala prejšnja vlada, že na začetku mandata preprečila.

Premier ponovno apeliral na US, da čim prej sprejme odločitev glede RTVS.

Poslanec SDS Andrej Hoivik je Goloba povprašal o stanju na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in mu očital, da si želi vlada na skrajno nasilen način podrediti javni medij. »Stvar bi bila smešna, če ne bi bila tragična,« je odgovoril Golob «Naša glavna predvolilna obljuba je bila, da bomo RTV iztrgali politiki. Nobenega prevzema nismo načrtovali, še manj ga izvajamo. Pripravili smo zakon, ki je na referendumu dobil plebiscitarno, 63.odstotno podporo, ki pa žal zaradi nedelovanja pravne države še danes ni uresničen. Verjel sem v ustavni red in da se da stvari v Sloveniji hitro izpeljati., a sem se motil,« je povedal Golob Premier je ob tej priložnosti ponovno apeliral na ustavno sodišče, da končno sprejme odločitev. »Več kot to kot predsednik vlade ne morem storiti,« je poudaril Golob.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je predsedniku vlade zastavil vprašanje v zvezi z oceno škode državnemu premoženju zaradi odstopa Magne od pogodbenih zavez o zagotavljanju javne koristi pri vzpostavitvi obrata v Hočah ter morebitni politični, kazenski in odškodninski odgovornosti vpletenih pri pripravi poslov.

Poslanci bodo sicer na tokratni redni seji med drugim obravnavali rebalans proračuna, predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, s katerim želi koalicija preoblikovati dopolnilno zdravstveno zavarovanje, in predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov.