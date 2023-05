Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, preiskavo na terenu vodita policija iz Karlovca in glavni letalski inšpektor Danko Petrin.

Preiskovalci so s kraja dogodka sporočili, da je bilo letalo v nesreči hudo poškodovano, nato pa ga je zajel še ogenj.

Vzrok nesreče še ni znan. »Dobiti moramo podatke kontrole letov, komunikacijo, ki so jo imeli s pilotom, radarske in druge podatke, šele nato bomo imeli celovito sliko in, upam, odgovor na vprašanje, kaj in zakaj se je zgodilo,« je dejal Petrin.