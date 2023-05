Izbranci Pepa Guardiole so se zasluženo prebili v svoj drugi finale po letu 2021. Tokrat so izločili s 14 naslovi evropskega rekorderja Real, potem ko je ob dominantni predstavi že v prvem polčasu dvakrat zadel Bernardo Silva. V drugem so Angleži svoje delo tudi opravili precej suvereno, tako da City ostaja v igri za svoj prvi naslov evropskega prvaka in svojo drugo evropsko lovoriko po pokalu pokalnih zmagovalcev iz leta 1970.

City, ki je v zadnjih treh sezonah vselej igral vsaj v polfinalu tega tekmovanja, se bo v finalu 10. junija v Istanbulu meril z Interjem, ki je s skupnim izidom 3:0 odpravil mestnega tekmeca Milan. Inter bo v finalu lovil svoj četrti naslov po letih 1964, 1965 in 2010.

City, ki doma v ligi prvakov ni izgubil že pet let, je precej odločneje odprl tekmo in prevladoval, med drugim je Rodrigo v osmi minuti zgrešil iz bližine, John Stones pa v 11. od daleč. V 13. minuti je imel Erling Haaland izjemno priložnost za vodstvo, ko je z glavo poskusil iz bližine, vendar žogo poslal v Thibauta Courtoisa. Malce premalo natančen je bil tudi Kevin De Bruyne v 19. minuti s prostega strela.

Dve minuti pozneje se je znova izkazal Courtois, ko je spet z glavo streljal Haaland, v 21. minuti pa je vendarle domača zasedba povedla, ko je De Bruyne v kazenskem prostoru našel Bernarda Silvo, ta pa je iz bližine ugnal visokoraslega Belgijca v Realovih vratih. Po golu je še enkrat neuspešno poskusil Haaland, takrat z roba kazenskega prostora, v 35. minuti pa je prvič zagrozil Real, ko je Toni Kroos zadel prečko.

Toda v 37. minuti je City podvojil prednost, odbito žogo je z glavo v mrežo pospravil Silva. Ta je poskusil tudi v 45. minuti z roba kazenskega prostora, vendar je bil Courtois na mestu. Tudi v sami končnici polčasa so bili Angleži odločni, Real, katerega trener Carlo Ancelotti je postal rekorder med trenerji po številu tekem v ligi prvakov (zdaj je pri 191 oziroma eni več od Alexa Fergusona), pa nebogljen.

V 51. minuti pa se je moral izkazati tudi Cityjev vratar Ederson po prostem strelu Davida Alabe, tudi sicer je Real pokazal boljši obraz, a posebej nevaren ni bil. Zato pa je bil v 73. minuti spet City, ko je Haaland prišel pred Courtoisa, a je slednji žogo preusmeril v prečko. Tudi v teh trenutkih podjetnejši City je v 76. minuti zadel še enkrat, takrat prek Manuela Akanjija, čeprav je "levji delež" pri tem imel branilec Reala Eder Militao, ki je žogo usmeril v lastno mrežo.

Po golu je Real v 83. minuti v eni akciji prišel do dveh strelov, izkazal pa se je Ederson in dodatno ubil voljo Špancev, ki tako ne bodo ubranili naslova. Za še slabšo voljo gostov je v 91. minuti poskrbel Julian Alvarez, ki je le nekaj trenutkov po vstopu v igro zadel za končnih 4:0.