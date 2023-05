Etapa je bila za prvo resno gorsko etapo precej manj burna od pričakovanj. Tudi zaradi mokrih cest in hladnega vremena glavnina v prvem delu ni dirkala na polno, v ospredje pa je takoj po začetku etape spustila tri ubežnike. Ti so si ob počasnem ritmu v ozadju nabrali 12 minut naskoka pred najtežjim delom etape. Zadnjih 45 km je potekalo navkreber z dvema kategoriziranima vzponoma. Pravo razburjenje je ponudil šele zadnji del do cilja (4,4 km/8,2 odstotka).

Najprej so se tam pomerili ubežniki. Vsak izmed trojice je lovil sploh prvo zmago v karieri, največ moči pa je imel 25-letni Bais, ki se je v zadnjih 300 m otresel obeh tekmecev. Drugo mesto je zasedel Čeh Karel Vacek (Corratec-Selle Italia), tretje pa še en Italijan Simone Petilli (Intermarche-Circus-Wanty). Zaostala sta devet oziroma 15 sekund.

Za njimi je bilo pričakovati še drugo dirko znotraj dirke, a nihče ni prav zares napadel. Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ni želel prevzeti rožnate majice, a je v zadnjih 200 m vsaj pretegnil noge in zasedel četrto mesto, njegovi največji tekmeci pa so bili zadovoljni s statusom quo v skupni razvrstitvi.

V roza majini ostaja Leknesund

Tako še naprej v majici vodilnega ostaja Leknesund (Team DSM). Drugi je še naprej Evenepoel z 28 sekundami zaostanka, tretji je Francoz Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroen). Poleg Evenepoela sta od favoritov za skupno zmago v peterici še četrtouvrščeni Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates) in peti Roglič. Zaostajata natanko minuto oziroma 1:12 minute.

Ekipa emiratov, za katero kolesarijo trije Slovenci, Tadej Pogačar, Domen Novak in Jan Polanc, je danes med samo etapo na družbenih omrežjih objavila, da je Avstralec Jay Vine podaljšal pogodbo do konca leta 2027. Tako dolgo pogodbo ima pri emiratih tudi Pogačar.

V soboto bo na sporedu osma etapa od Ternija do Fossombroneja (207 km). Gre za razgibano traso, ki bi lahko predvsem v zadnjih 50 km ponudila zanimivo dirkanje prek strmejših vzponov na Cappuccini (2,8 km/7,9 %) in Monte Delle Cesane (7,8 km/6,5 %). Zadnjič bo karavana Cappuccini prečkala vsega 5,9 km pred ciljem.