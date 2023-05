Za tekmovalko Bežigrada je to drugo odličje na SP, slovenska zbirka odličij na tovrstnih tekmovanjih pa se je povečala na 15.

V medsebojnih dvobojih z Agbegnenou, v spominu ostajajo odločilni boji te tekmovalke v finalu OI 2016 in 2020 s Tino Trstenjak, je Slovenka doslej izgubila vse štiri dvoboje.

Tokrat je položaj ugodnejši, saj se 30-letna Francozinja vrača po 18-mesečnem premoru in porodniškem dopustu, zato so možnosti za uspeh večje. S treningi je začela šele v februarju, vseeno pa je ugnala prav vse tekmice.

V zelo izenačenem finalu sta imeli obe tekmovalki nekaj priložnosti, odločil pa je met Francozinje pol minute pred koncem in zaključni prijem v nadaljevanju. Pred tem je bolj odločno začela Francozinja in Slovenka je kmalu prejela kazen, nato pa je Andreja Leški popolnoma vzpostavila ravnotežje in tudi tekmici se je ob zaslonu prižgala rumena pika za opomin. Odločila je malenkost.

»Sem nazaj, a vseskozi sem bila tukaj. Po polfinalu se še nisem hotela sprijazniti z drugim mestom. Šla sem gor, pokazala vse, kar sem imela v rokavu. Napakica me je stala rdečega našitka, ki ga nosijo svetovni prvaki, a sem presrečna,« je po tekmi povedala Koprčanka, ki že leta živi in trenira v Ljubljani.

Levji delež je Andreja Leški opravila v jutranjem delu. V polfinalu je ugnala 20-letno dvakratno mladinsko svetovno prvakinjo Nizozemko Joanne van Lieshout po 3:39 minute podaljška. Slovenska tekmovalka je vseskozi nadzirala borbo, posebej v dodatnem delu, ko je pri dveh metih le nekaj centimetrov zmanjkalo za odločilno točko, enkrat pa je imela nastavljen vzvod, a akcije ni dokončala. Z zmago je trenerja Luko Kuralta prisilila, da nadene obleko, ki je obvezna ob tatamijih v boju za kolajne.

Skupaj je zjutraj nanizala pet zmag. Zelo napet je bil prvi dvoboj. Nosilka treh odličij z azijskih prvenstev Jing Tang se je izkazala za zelo hitro in tehnično dobro podkovano tekmico. Vseeno so izkušnje reprezentantke Bežigrada pretehtale in minuto in 42 sekund pred koncem je ta dosegla odločilni vazari. S taktično zrelo borbo je prednost obdržala do udarca gonga.

Dvoboj z Afganistanko Nigara Shaheen je bil ekspresen. Za spoznavanje je bilo dovolj nekaj sekund, po vsega 17 pa je sledil odločilni met. Izraelka Inbal Shemesh letos sicer druga v Antalyji, proti suvereni Slovenki ni pokazala veliko juda in po treh kaznih predčasno morala z blazine.

V četrtfinalu je Andrejo Leški čakal, vsaj glede na danes videno, težak dvoboj z 22-letno Lauro Fazliu s Kosova. Ta je lani osvojila srebro na EP, bila nato redno na stopničkah na največjih tekmah, dvakrat pa je ugnala tudi Slovenko.

Tokrat odločna Andreja Leški pa je popolnoma nadzorovala dvoboj in ga predčasno zaključila z metom, in akcijo, ki jo je za ipon podaljšala s končnim prijemom.

Bronasti odličji sta osvojili Madžarka Szofi Özbas in Nizozemka Joanne van Lieshout.

V četrtek bo slovenske barve na SP v kategoriji do 70 kg branila Anka Pogačnik.