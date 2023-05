V minulih dneh je ministrstvo za kulturo potegnilo že dolgo pričakovano potezo in začelo postopek predčasne razrešitve Aleša Vaupotiča s položaja direktorja Moderne galerije. Vaupotiču, ki ga je na ta položaj aprila 2021 po trikrat ponovljenem razpisu imenoval takratni minister za kulturo Vasko Simoniti, so namreč že večkrat očitali slabo vodenje, vprašljive programske odločitve in neprimeren odnos do sodelavcev, zaradi česar je velika večina zaposlenih v tem nacionalnem javnem zavodu že marca lani zahtevala njegov odstop, aktualna kulturna ministrica Asta Vrečko pa je jeseni javno poudarila, da vodstvo naše osrednje ustanove za moderno in sodobno umetnost ne uživa več zaupanja.

Aleš Vaupotič je navedbe kritikov vseskozi zavračal, slabe odnose v kolektivu pripisoval »delu zaposlenih, ki si ne želi sodelovanja« in ministrstvo pozival h »konstruktivnemu dialogu«, vendar je v zadnjem času doživel nove nezaupnice s strani strokovnega sveta in sveta zavoda, ki nista potrdila letnega poročila Moderne galerije za lansko leto, prav tako ne finančnega načrta in programa dela za letos; oba organa sta ministrstvo tudi znova opozorila na Vaupotičevo slabo vodenje javnega zavoda.

»Napake in pomanjkljivosti«

Kot zdaj pojasnjujejo na ministrstvu, so se odločili, da postopek za predčasno razrešitev začnejo »na podlagi dolgotrajnih preverjanj in ugotovitev o slabem vodenju« ter ob upoštevanju določil sklepa o ustanovitvi Moderne galerije. Vaupotiča so uradno seznanili z razlogi za razrešitev ter ga pozvali, da se o njih opredeli, pridobili pa bodo tudi predhodno mnenje sveta zavoda ter strokovnega sveta. Kot dodajajo na Maistrovi, so na neprimerno vodenje »opozarjali zaposleni in organi zavoda, pozvali so tudi k razrešitvi«, ravno tako so prejeli več poročil o težavah pri sodelovanju z umetniki in realizaciji programa ter o slabih odnosih med vodstvom in zaposlenimi. Ker je ministrstvo dolžno skrbeti za delovanje javnih zavodov s področja kulture, so bili zaradi vsega tega »z javnim zavodom v redni komunikaciji«, na vodstvo Moderne galerije pa so od konca lanskega leta naslovili tudi »več vprašanj glede razstavne dejavnosti, finančnega poslovanja ter zaposlovanja v javnem zavodu«, še dodajajo na Maistrovi.

Tako strokovni svet kakor tudi (v začetku leta na novo vzpostavljeni) svet zavoda sta po navedbah ministrstva Vaupotičevo delovanje v uradnih dopisih ocenila kot »strokovno nekompetentno, negospodarno ter netransparentno, kar se odraža tudi v neizvajanju načrtovanega programa, izpostavljen je bil še neprimeren odnos do zaposlenih«. Letnega poročila Moderne galerije za leto 2022 organa nista potrdila zaradi »neusklajenosti, napak in pomanjkljivosti«, prav tako sta zavrnila program dela in finančni načrt za leto 2023, »ker ni bil usklajen z odločbo ministrstva«. Zato se skladno s predpisi zakona o izvrševanju proračuna Moderna galerija trenutno (do potrditve programa) financira le 80-odstotno, so še pristavili na Maistrovi. »Ministrstvo kot predstavnik ustanovitelja se mora v primeru zaznanih nepravilnosti odzvati in ustrezno ukrepati.«

Predlagali tudi revizijo

Odločitev obeh organov zavoda, da ne podata soglasja k letnemu poročilu za lani in programu dela ter finančnemu načrtu za letos, je Vaupotič pred približno mesecem dni pripisal spremembam v sestavi sveta zavoda – ta organ je bil namreč, potem ko je vlada decembra lani spremenila sklep o ustanovitvi Moderne galerije, v njem pa na novo opredelila pogoje za direktorja zavoda ter sestavo sveta zavoda, imenovan v prenovljeni zasedbi.

Predsednica sveta Moderne galerije Urška Jurman je že pred tem pojasnila, da svet poročila za leto 2022 ni potrdil, ker je poročilo »nedosledno, pomanjkljivo, z napakami in mestoma zavajajoče«, prav tako je dodala, da so »zaradi več nejasnosti pri porabi javnih sredstev«, ki nakazujejo negospodarno rabo, ustanovitelju predlagali revizijo finančnega poslovanja javnega zavoda za lansko leto. Glede zavrnjenega programa dela za letošnje leto pa je svet menil, da je pomanjkljiv, da ni usklajen z odločbami ustanovitelja in da »zbuja skrb o zagotavljanju poslanstva Moderne galerije«.