V streljanju pri srbskem Mladenovcu je bilo v četrtek zvečer ubitih osem ljudi, trinajst pa ranjenih. Izvedel naj bi ga 21-letni moški z avtomatskim orožjem, ki so ga medtem že prijeli.

Po navedbah srbskih medijev je 21-letnik v četrtek zvečer v treh vaseh blizu Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od srbske prestolnice, streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. Po navedbah medijev je do streljanja prišlo v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje.

Srbska radiotelevizija RTS poroča, da so domnevnega strelca srbski policisti že prijeli. Poročanju srbskih medijev gre za 21-letnika iz vasi Šepšin blizu Mladenovca. V iskalno akcijo so bile vpletene vse specialne enote srbskega notranjega ministrstva ob pomoči helikopterjev, dronov in iskalnih psov. Skupaj je na terenu več kot 600 pripadnikov notranjega ministrstva, poroča Tanjug.

Po navedbah Tanjuga je iskaje oteževalo dejstvo, da je osumljeni za napad domačin, ki odlično pozna območje. Policijske patrulje so zato množično ustavljaje vozila in nekatera tudi preiskale.

Pripadniki specialne protiteroristične enote in interventne enote policije so v treh vaseh blizu Mladenovca izvajale racije tudi v vseh počitniških hišah na območju, poroča srbska radiotelevizija RTS.

Streljal na policista in njegovo sestro

Po navedbah srbskih medijev je 21-letnik v četrtek pozno zvečer v treh vaseh blizu Mladenovca, kakih 60 kilometrov južno od srbske prestolnice, streljal iz vozečega vozila in nato pobegnil. Do streljanja je prišlo v vaseh Dubona, Šepšin in Malo Orašje. Po zadnjih podatkih je bilo v napadu, ki se je zgodil le dan po strelskem pohodu v beograjski osnovni šoli, ubitih osem ljudi, 13 pa jih je bilo ranjenih.

Med mrtvimi naj bi bil tudi mlajši policist in njegova sestra, najmlajša smrtna žrtev pa naj bi bila rojena leta 2008, navaja srbski časnik Blic. Čeprav uradni motiv za strelski napad še ni znan, srbski mediji neuradno poročajo, da je bil povod zanj prepir med storilcem in mladim policistom, ki je bil tudi prva žrtev napada. Oče napadalca pa naj bi bil sicer zaposlen v vojski.

Policija je zaprla dostop do več vasi na območju. Zaskrbljeni svojci pa se zbirajo pred beograjskim urgentnim centrom, kamor so prepeljali več ranjenih v napadu.

V beograjskem urgentnem centru naj bi bilo osem ranjenih oseb, v kliničnem centru Dragiša Mišović dve, v bolnišnici v Smederevu pa so trenutno trije ranjeni, navaja srbski časnik Telegraf. Skupno naj bi sicer napadalec ustrelil več kot 20 ljudi.

Srbija je v šoku, saj se je napad zgodil le dva dni po tragediji v Beogradu, ko je 13-letni učenec ubil osem sošolcev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico. Danes se je zato v državi začelo tridnevno žalovanje.