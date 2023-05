Mediji zaenkrat šele tipajo, kaj se je nekaj po osmi uri zgodilo, pa tudi število ustreljenih in žrtev še ni povsem jasno. Nekateri poročajo celo o več mrtvih. Celo o šestih ali osmih mrtvih učencih. Uradnih informacij še ni.

Dejstvo je, da je strelec 14-letnik, ki ga je policija že prijela. Prav tako je znano, da je smrtno ranil varnostnika, ustrelil pa naj bi torej tudi učiteljico in nekaj učencev. Najmanj tri (nekateri mediji poročajo o štirih) so odpeljali v otroško bolnišnico, eden od njih je že na operacijski mizi s hudimi poškodbami glave, njegovo življenje pa je ogroženo.

Učenec sedmega razreda naj bi streljal z očetovo pištolo, policija pa ga je hitro aretirala.

Kort so za Kurir.rs zatrjevali otroci, priče grozljivega dogodka, so njegovi sošolci in sošolke pobegnili v kabinet, kjer so se skrivali. »Seveda nas je bilo strah. Bil je pravi kaos, panika. Varnostnika je ustrelil v glavo,« so pripovedovali šokirani otroci.

»Slišal sem streljanje. Nekateri učenci so stekli na hodnik, da bi videli, kaj se dogaja. Jaz sem mislil, da se nekaj dogaja zunaj Potem so se zaslišali kriki. Vsi so začeli tekati naokoli, sam sem tudi pogledal na hodnik in zagledal njega s pištolo v roki, ki jo je naperil v nas,« je v joku pripovedoval eden od učencev za srbski Blic. pk