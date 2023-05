Vpis v žalno knjigo bo možen v prostorih veleposlaništva ta petek med 10. in 15. uro, v soboto med 10. in 14. uro ter v ponedeljek med 10. in 12. uro, so zapisali v sporočilu za javnost.

V napadu, ki ga je izvedel 13-letni učenec na svoji osnovni šoli v središču Beograda, je bilo ubitih osem otrok in varnostnik, še šest otrok in učiteljica pa so bili ranjeni.

Srbska vlada je ob tragediji, ki je močno pretresla državo, razglasila tridnevno žalovanje, ki se bo začelo v petek. Več tisoč ljudi se je v sredo zvečer v Beogradu na spontanem shodu poklonilo žrtvam napada, številni osnovnošolci in dijaki ter Beograjčani pa so se tudi danes spomnili žrtev napada na šolskem dvorišču in na Cvetličnem trgu nedaleč od šole.