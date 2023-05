Iz urada srbskega predsednika Aleksandra Vučića so medtem sporočili, da bo drevi ob 18. uri nagovoril javnost, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Predsednica sindikata delavcev vzgoje in izobraževanja Jasna Janković je ocenila, da se je zgodila »velika tragedija, ki je v Srbiji zagotovo brez primere«, in opozorila, da se je nasilje, vidno v vsej družbi, »prelilo v šole«, ki »niso več varne«.

»Danes smo postali novica,« je Janković dejala novinarjem in ocenila, da se je danes zgodilo »vse to, kar smo videli v filmih in v nekaterih drugih državah, in se čudili, da se to dogaja«.

Neformalno združenje srednješolcev Tudi mi se sprašujemo pa je ocenilo, da današnja tragedija »predstavlja poraz družbe in vrhunec zapostavljenosti mladih«.

Mladi že od rojstva živijo v družbi, v kateri prevladuje nasilje, promocijo nekaznovanega nasilja pa lahko spremljamo vsak dan v medijih v udarnih terminih in v javnem prostoru, so zapisali v sporočilu za javnost.

V združenju še poudarjajo, da mladi »živijo nasilje na vseh področjih življenja, tudi v umetnosti, kjer se popularizirajo serije, ki se osredotočajo na kriminal in nasilje«, kot tudi na družbenih omrežjih.

Obsodbe današnjega napada so prišle tudi iz političnih strank, organizacij in združenj, v njih pa so navedli, da je tragedija na osnovni šoli Vladislav Ribnikar »posledica tragičnih družbenih okoliščin in generiranja nasilja, ki se že leta promovira v javnem prostoru«.

Med drugim so pozvali k sklicu nujne seje parlamentarnega odbora za izobraževanje v srbski skupščini z eno samo točko in sicer, kdo je odgovoren »za niz dogodkov, ki so pripeljali do tragedije«.

Opozicijske stranke so bile ob tem kritične do vlade. Kot so sporočile, je današnja tragedija »pokazala, do česa lahko privede napačna politika srbske vlade, ki degradira položaj učiteljev in dodatno zmanjšuje število šolskih psihologov, povečuje pa število varnostnega osebja«.

Opozorili so tudi na dejstvo, da je »šola postala prizorišče masakra«, kar »kaže, kako moten je izobraževalni sistem v Srbiji in kako degradirana je šola«, medtem ko »vloga in avtoriteta učiteljev in drugih strokovnih šol službe, kot so psihologi in pedagogi, postajajo vse šibkejše,« še poroča Hina.