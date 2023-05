»Zaradi tragedije in izgubljenih otroških nedolžnih življenj imam strto srce! Moje misli so z družinami žrtev in s celotno skupnostjo, ki jo je prizadela ta tragedija. Moja fundacija ob tem težkem dogodku podpira vse družine, učence in učitelje OŠ Vladislava Ribnikarja,« je zapisal Dončić prek Twitterja in dodal, da je zavezan tako takojšnji kot dolgoročni podpori vsem prizadetim.

Zbog tragedije i izgubljenih dečijih,nevinih života moje srce je slomljeno! Moje misli su sa porodicama žrtava i celom nacijom. Moja fondacija,povodom ovog teškog i nemilog dogadjaja,pruža podršku svim porodicama,učenicima i nastavnicima osnovne škole Vladislav Ribnikar. — Luka Doncic (@luka7doncic) May 4, 2023

Dončić je z regijo srbske prestolnice močno povezan, saj na tem območju živijo njegova babica, teta, stric in bratranec. Njegov oče Saša Dončić je bil rojen v Srbiji.

Ljubljančan bo pomagal prek svoje fundacije Luka Dončić. »S svojo fundacijo iščemo načine za takojšnjo in dolgoročno podporo učencem, učiteljem in družinam, ki jih je prizadelo streljanje na Osnovni šoli Vladislav Ribnikar,« je še zapisal Dončić, ki je sezono 2022/23 v ligi NBA končal po rednem delu.