Vršilec dolžnosti direktorja otroške klinike v Tiršovi Siniša Dučić je danes zjutraj sporočil, da je deklica, ki so jo zaradi hude poškodbe glave v sredo operirali, v kritičnem stanju in na intenzivni negi. Poudaril je, da zdravniki delajo vse, da bi jo ohranili pri življenju, vendar je v smrtni nevarnosti. Dva dečka, ki sta utrpela lažje poškodbe na nogah, pa sta stabilna in ju bodo predvidoma v prihodnjih dneh izpustili v domačo oskrbo, je povedal po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Direktor kliničnega centra Milika Ašanin pa je danes za Tanjug povedal, da sta dva učenca in učiteljica, ki so jih v sredo operirali, popolnoma v redu ter »povsem stabilni in budni«. En učenec, ki so ga v sredo skoraj cel dan operirali, pa je buden, vendar je še vedno v kritičnem stanju. Po navedbah francoskega zunanjega ministrstva je bila med žrtvami napada tudi učenka francoske narodnosti, poroča hrvaški portal N1.

Pozivi k odstopu ministra za izobraževanje

Več tisoč Beograjčanov se je v sredo zvečer zbralo na Cvetnem trgu in se poklonilo žrtvam strelskega napada. Nato so spontano odšli pred ministrstvo za izobraževanje, kjer so stali v tišini, nekateri pa so pozivali k odstopu ministra za izobraževanje Branka Ružića.

Na čelu kolone ljudi, ki se je odpravila proti ministrstvu, so bili učenci osnovne šole Vladislav Ribnikar, kjer se je zgodil napad. Portal Nove je poročal, da je bilo zborovanje spontano in da so ga vodili učenci omenjene šole, pred katero so Beograjčani prižgali tudi sveče za žrtve. Na koncu zborovanja so srednješolci bližnje gimnazije pozvali, naj se danes ob 14. uri zberejo in poklonijo žrtvam.

V beograjskih šolah so pouk začeli z minuto molka

V državi so od petka razglasili tridnevno žalovanje, v beograjskih šolah pa so danes pouk začeli z minuto molka, poroča beograjska tiskovna agencija Beta. Inštitut za duševno zdravje v Beogradu je medtem odprl dve telefonski liniji za podporo družinam žrtev, ki potrebujejo psihološko pomoč in podporo. Na inštitutu za transfuzijo krvi pa v vrsti za darovanje krvi še vedno čaka okoli sto državljanov, poroča srbski portal N1.

Srbsko notranje ministrstvo je medtem danes pozvalo vse imetnike orožja, naj ga vestno hranijo zaklenjenega v sefih ali omarah, tako da je nedostopno nepooblaščenim osebam, zlasti otrokom. Prav tako je lastnike orožja pozvalo, naj preverijo, ali je orožje ločeno od streliva, ter naj dostop do sefov in omar, v katerih ga hranijo, preprečijo drugim osebam.

V sporočilu za javnost so še dodali, da bo ministrstvo v prihodnjem obdobju izvedlo vse ukrepe, da bi ugotovilo, ali lastniki hranijo orožje v skladu z veljavnimi predpisi. Lastnikom orožja, za katere bo ugotovljeno, da so orožje hranili malomarno, bodo orožje odvzeli in podali predlog za uvedbo postopka zaradi kršenja zakonov.

Po napadu v šoli v Srbiji kritike zaradi objave osebnih podatkov mladoletnega storilca

Po sredinem smrtonosnem napadu v osnovni šoli v Beogradu so bili pravni strokovnjaki v Srbiji kritični do objave osebnih, tudi zdravstvenih podatkov o duševnem zdravju 13-letnega napadalca, kot tudi podatkov o njegovih starših. Pričakujejo ukrepanje pristojnih.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je namreč na sredini novinarski konferenci po napadu, v katerem je 13-letnik na svoji osnovni šoli v središču Beograda ubil devet, ranil pa sedem ljudi, večinoma vrstnike, objavil osebne, tudi zdravstvene podatke storilca in njegovih staršev.

Odvetnik Rodoljub Šabić je za srbski portal N1 ocenil, da bi moralo tožilstvo po uradni dolžnosti ugotoviti, kdo je predsedniku posredoval te osebne podatke, saj gre za kršenje zakonov o pacientovih pravicah in o zaščiti osebnih podatkov. Izpostavil je, da so po zakonu o pacientovih pravicah podatki o zdravstvenem stanju osebe ob zdravniku dostopni drugim osebam samo na podlagi odločitve sodišča.

Kot nesprejemljivo je izpostavil tudi dejstvo, da je načelnik beograjske policije Veselin Milić na izredni novinarski konferenci objavil polno imena mladoletnega storilca, kot tudi datum njegovega rojstva. Po besedah Šabića namreč policija v težjih primerih, tudi ko gre za odrasle storilce, objavlja samo inicialke.

Predlog Vučića za znižanje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let

Tudi profesorica prava na Univerzi Union in poslanka opozicijskega gibanja Ne davimo Beograd Jelena Jerinić je izpostavila, da je Vučić objavil številne podatke iz preiskave, kot tudi osebne in zaščitene zdravstvene podatke 13-letnika in njegove družine. To je nezakonito, zato bi se pristojni organi morali odzvati, je poročal portal srbskega časnika Danas.

Predlog Vučića za znižanje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let, pa je kritizirala kot »populističen ukrep, s katerim se krivda za tovrstne dogodke vali na mladoletne storilce in njihove družine, ne da bi preučili sistemske probleme in odgovorne v sistemu«. Izpostavila je še, da bi Srbija kot podpisnica konvencije o pravicah otrok morala slediti priporočilom odbora za pravic otrok, ki je leta 2019 izpostavil, da kazenske odgovornosti ne gre uveljavljati za mlajše od 14 let. Predlagal je celo dvig na 15 ali 16 let. Pozvala je k razpravi v parlamentu o napadu v šoli in vzrokih zanj.

Vučić: Deček misli, da je za del ljudi na družbenih omrežjih junak

Vučić je na sredini novinarski konferenci predstavil še devet ukrepov, s katerimi, kot je dejal, želi preprečiti, da ne bo nihče odgovarjal za streljanje na šoli. Med drugim je tudi povedal, da so 13-letnega storilca na njegovo zahtevo premestili v drug razred in da je deček v izjavi povedal, da ga tudi v novem razredu niso sprejeli. »Nato se je, kot je priznal, odločil za pošastno dejanje,« na katerega se je pripravljal. Z očetom je bil trikrat na strelišču, kjer je streljal v krožno tarčo. »Po lastnem priznanju mu je bilo to všeč in bil je dober strelec,« je dejal Vučić po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Kritiziral je dejstvo, da ga je oče peljal na strelišče. Na podlagi skice napada, ki jo je najstnik naredil, pa je ocenil, da je »igral igro«. Meni, da se deček za dejanje ne kesa, da ne razume kaj je naredil, »ker misli, da je za del ljudi na družbenih omrežjih junak«. Povedal je še, da bodo storilca namestili v posebnem oddelku klinike za nevropsihiatrijo.

Ker je napad izvedel z očetovo pištolo, je višje državo tožilstvo njegovemu očetu v sredo odredilo 48-urno pridržanje zaradi suma hujše kršitve splošne varnosti, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Na beograjski osnovni šoli Vladislava Ribnikarja, kjer je bil napad, sicer danes ni pouka, ne bo ga niti v petek, ko se bo v Srbiji začelo tridnevno žalovanje.