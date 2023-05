Policija je v sobi mladoletnice našla naboj neznanega kalibra, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Proti 14-letnici so vložili kazensko ovadbo, sodnik višjega sodišča v Novem Sadu pa je zanjo po zaslišanju odredil do 30 dni pripora.

Prav danes pa je zaradi poškodb umrla deklica, ena od sedmih ranjenih v napadu, ki ga je izvedel 13-letni učenec na osnovni šoli v Beogradu. Ta je v strelskem pohodu ubil še osem učencev in varnostnika. Deklica, ki so jo zaradi smrtno nevarnih poškodb glave po strelskem napadu v osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu skoraj dva tedna oskrbovali na beograjski otroški kliniki Tiršova, je davi kljub intenzivnemu zdravljenju umrla, so sporočili s srbskega ministrstva za zdravje.

Srbska ministrica za zdravje Danica Grujičić je v svojem imenu in v imenu ministrstva družini umrle deklice izrekla iskreno sožalje, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Učenka beograjske osnovne šole, ki jo je 3. maja pretresel strelski napad, je poškodbam podlegla kljub nujnemu kirurškemu posegu in vsem sprejetim intenzivnim ukrepom zdravljenja.