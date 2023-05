Po zaslišanju bo po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug znano, ali bo tožilstvo za očeta napadalca predlagalo pripor. 13-letnik, ki je streljal z očetovo pištolo, po veljavni zakonodaji zaradi starosti ni kazensko odgovoren.

Za obe pištoli, tako tisto, s katero je najstnik streljal, kot tudi tisto, ki jo je imel v nahrbtniku, je imel njegov oče dovoljenje. Oče najstnika trdi, da sta bili tako kot ostalo orožje, ki ga ima, pištoli zaklenjeni v sefu pod šifro.

Kot je v sredo dejal srbski notranji minister Bratislav Gašić, je 13-letnik očitno poznal šifro, saj je imel dve pištoli in tri nabojnike s po 15 naboji. Po neuradnih informacijah je deček z očetom tudi vadil streljanje.

Napadalec je od srede v psihiatrični ustanovi na opazovanju, njegovemu očetu pa je tožilec v sredo odredil 48-urno pridržanje zaradi hujše kršitve splošne varnosti, za kar je zagrožena zaporna kazen od dveh do 12 let.

V Srbiji tridnevno žalovanje za žrtvami pokola v šoli

V Srbiji se je medtem začelo tridnevno žalovanje za žrtvami sredinega strelskega napada. V času žalovanja bodo zastave na javnih ustanovah v Srbiji visele na pol droga, v številnih organizacijah in institucijah se bodo žrtev spomnili z minuto molka, časniki pa bodo izšli s črnimi naslovnicami. Zabavne prireditve v času žalovanja so po srbski zakonodaji prepovedane, kulturne ustanove in mediji pa morajo svoj program prilagoditi žalovanju in spominu na žrtve. Dan žalovanja so zaradi napada v Beogradu za danes razglasili tudi v Republiki Srbski.

Neodvisni sindikat in Zveza sindikatov izobraževanja sta sporočila, da bodo učitelji navzoči v šolah in drugih izobraževalnih ustanovah, da pa ne bodo izvajali pouka. Dušan Kokot iz Neodvisnega sindikata je dejal, da mora javnost razumeti alarmantnost razmer in da omenjeni napad ni edini primer nasilja v šolah ter da ne morejo poučevati, medtem ko preštevajo žrtve. Stavko svojega sindikata je napovedal do odstopa ministra za izobraževanje Branka Ružića zaradi njegove nedejavosti. Odstop ministra zahteva tudi opozicija.

Pred osnovno šolo Vladislava Ribnikarja v Beogradu, kjer je v sredo prišlo do napada, se tudi danes zbirajo ljudje, ki v znak žalovanja v okolici šole polagajo cvetje in sveče.