»Pouk se je začel, danes bo potekal od osmih zjutraj in popoldne od 13. ure,« je danes za srbsko nacionalno televizijo RTS potrdila Snežana Vuković z ministrstva za šolstvo.

Poudarila je, da otrokom, za katere bodo starši ocenili, da se bojijo iti k pouku, ni treba v šolo, ker da bi bilo to »novo nasilje nad otrokom ter nihče z ministrstva in strokovnih krogov ne vztraja pri tem«.

Na šoli so se odločili, da bo pouk potekal po krajšem urniku, brez izpraševanj in ocenjevanj. Za varnost bo skrbelo po šest policistov v vsaki izmeni.

Če otroka ne bo v šolo, bodo starši morali dostaviti dopis z obrazložitvijo, zakaj ga ni k pouku, je v nedeljo po poročanju portala N1 Srbija dejal predsednik sveta staršev šole Igor Đorđević.

Ena od staršev, ki se zavzema za predčasni konec šolskega leta, Aleksandra Bulatović je za N1 Srbija ocenila, da se je k pouku vrnila približno polovica učencev.

Skupina staršev poleg tega, naj za konec letošnjega šolskega leta na tej šoli določijo 3. maj, zahteva tudi odgovornost ravnateljice šole, šolskega psihologa in pedagoga. Bulatović je dejala, da je njihova objektivna odgovornost nesporna, ali so odgovorni tudi subjektivno, pa bi morali ugotoviti.

Medtem se v Srbiji po strelskem napadu na šoli in streljanju, v katerem je dan pozneje 20-letnik blizu Mladenovca ubil osem ljudi, nadaljuje akcija zbiranja nezakonito pridobljenega orožja. Do sobote do 19. ure so prebivalci izročili 33.427 kosov orožja in 1,3 milijona kosov streliva, je za RTS danes pojasnila Bojana Otović Pjanović z ministrstva za notranje zadeve.

Možnost predaje nezakonitega orožja brez posledic se bo iztekla 8. junija. Cilj vlade je, da število kosov orožja znižajo z ocenjenih 450.000 na 40.000 oziroma na deset odstotkov.