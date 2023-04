Zapiranje žalostnega poglavja naše zgodovine

Kar 62.000 prekrškovnih postopkov, 1,7 milijona evrov že plačanih glob, za štiri milijone evrov postopkov izterjav, osemdeset posameznikov, ki so globe »odplačali« v nadomestnem zaporu …, za nameček vse na podlagi dokazano protiustavnih zakonskih določil in vladnih odlokov. To je represivni vidik dvoletnega obdobja epidemije v času tretje Janševe vlade. Za nekatere že bled spomin, v življenja drugih pa se je obdobje negotovosti in izrednih razmer tako močno zažrlo, da njegove posledice čutijo še danes.