Delati v interesu ljudi

Gibanje Svoboda in vladajoča koalicija sta v torek zvečer preprečila še eno blamažo, ki jima jo je pripravljala stranka SDS. Izjave poslanca SDS Zvoneta Černača in prikrite izpostave te iste stranke v podobi civilne družbe 1. oktober potrjujejo, da je v ozadju zgodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja potekal mrtvi tek, kdo bo prvi vložil zakon o zdravstvenem in dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju. Po golih, ki jih je SDS zadevala v lanskem letu, ki so jih volilci na referendumih sicer zavračali, je grozilo, da bo vlada izgubila nadzor nad eno izmed ključnih obljub: ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To je v dveh desetletjih postalo praktično obvezno, pred tednom dni pa je šokirala napoved ene od treh zavarovalnic, da bo »prostovoljni davek« višji za kar 30 odstotkov. Že tolikšnega dviga vlada ne more preživeti, kaj šele da bi pobudo za preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zakona prevzela opozicija. V tem primeru bi sledila resna vladna in koalicijska kriza, zato je bil odziv Gibanja Svoboda, kar sta podprli tudi SD in Levica, nujen.