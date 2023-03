Podrti stebri

Po malo več kot letu dni je Visokošolski sindikat Slovenije ponovno zagnal priprave na stavko. Lani v pozni zimi – stavka v vsej izobraževalni vertikali je potekala 9. marca 2022 – je revolt zaposlenih na univerzah sprožalo še ravnanje prejšnje, Janševe vlade. Ta je akademike črtila in jih poskušala nadvladati. Po nastopu nove vlade pod vodstvom Roberta Goloba se je odnos oblasti do akademskega okolja sicer navzven izboljšal; profesorjev in znanstvenikov oblastniki ne posedajo več v kot in jim ne pridigajo o izobraževanju »natakarjev in šoferjev«, ki da jih potrebuje slovenska ekonomija. Navsezadnje je vodenje resorja znanosti in visokega šolstva prevzel »prijateljski« minister Igor Papič, ki je kot rektor še donedavna vodil največjo in najstarejšo slovensko univerzo, Univerzo v Ljubljani. Vendar se je v minulih mesecih odnos vlade z večino socialnih partnerjev v javnem sektorju povsem podrl.