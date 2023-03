»Na ministrstvu verjamemo, da pripravljamo teren za prihodnost, saj sta tako digitalizacija kot zdravje in zdravljenje z uporabo sodobnih tehnologij nujno potrebna v 21. stoletju,« je na novinarski konferenci dejal minister.

Z zakonom, ki ga bodo po napovedih Bešiča Loredana v parlamentarni postopek vložili po rednem postopku, želijo priti do bolj kakovostne obravnave, večje prijaznosti za paciente ter do večje dostopnosti, saj bo "prišlo do izjemne administrativne razbremenitve zdravnikov in tudi sester".

Vzporedno z omenjenim zakonskim predlogom so pripravljali tudi izhodišča za strukturno spremembo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je še usklajujejo "z mnogimi deležniki".

»Ko bodo rešitve v zakonu pripravljene, bomo tudi šli v javno obravnavo. Na nek način smatramo, da sta zakona siamska dvojčka. Če vpeljemo digitalizacijo v slovensko medicino in v slovenski zdravstveni sistem v celoti, je treba tudi sprejeti strukturne spremembe na ZZZS, da bo zadeva v celoti implementirana,« je dejal.

O podrobnostih minister danes ni želel govoriti. Dejal je le, da iščejo rešitev, ki bi bila najbolj optimalna za uporabnika. Po nedavnem poročanju N1 naj bi izhodišča med drugim predvidevala novo strukturo upravljanja zavoda in naj bi ukinila skupščino zavoda, kot je oblikovana sedaj, oblikovali pa naj bi manjši nadzorni odbor. ZZZS po predlogu tudi naj ne bi več imel generalnega direktorja, temveč bi izvršilne in poslovodne naloge opravljal upravni odbor.

Kot je danes spomnil minister, si osebno želi slediti vzoru estonske zdravstvene blagajne, ki je s popolno digitalizacijo dosegla transparentnost. Vsi izvajalci, ki imajo podpisano pogodbo z estonskim zavodom, so po besedah ministra dolžni pošiljati podatke o plačilu in izvedenih storitvah, vse to pa je nato objavljeno.

»Če bi vseh 26 bolnišnic danes med sabo videlo, koliko denarja dobijo od ZZZS in kaj za to storijo, sem prepričan, da bi bila učinkovitost bistveno drugačna, kot je danes,« je dodal minister. Meni še, da je, če želimo izničiti korupcijo v zdravstvu, to tudi edina pot.

Minister za zdravje je ob tem komentiral tudi dogajanje v Splošni bolnišnici (SB) Celje, kjer je zaradi daljših sprememb pravnih podlag za dodatno delo zunaj rednega delovnega časa konec lanskega leta prihajalo do krajših zamud pri pripravi in branju izvidov radiologov.

»Res je, ob količini dela ministrstvo zamuja z nekaterimi stvarmi,« je dejal Bešič Loredan in dodal, da v nekaterih ustanovah kljub temu delo poteka, poračuni pa se v takih primerih naredijo za nazaj.

Poudaril je, da so vodstva zdravstvenih zavodov odgovorna za izvajanje storitev. V tem primeru bi bilo po njegovih besedah najboljše, da bi »se dvignil telefon in rešilo zadevo«.

»Vedno znova se deležniki v zdravstvenem sistemu med sabo nepotrebno obmetavamo z odgovornostmi, namesto da bi v ospredje postavili pacienta in bi se vprašali, kaj je potrebno narediti, da sleherni pacient pride do storitve,« je poudaril.